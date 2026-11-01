¿Qué Pasó en la Línea B del Metro CDMX? Atienden Incidente en Zona de Vías de Estas Estaciones

Este domingo 1 de noviembre se registró un nuevo incidente en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México (CDMX), pero ahora en la Línea B, que va de Ciudad Azteca a Oceanía.

De acuerdo con el director general del Metro CDMX, Adrián Rubalcava, una persona ingresó a la zona de vías, entre las estaciones Deportivo Oceanía y Oceanía.

Ante ello, policías se trasladaron de inmediato al punto para el rescate correspondiente.

“Reconozco y agradezco la oportuna intervención del personal de la Policía Auxiliar, que permitió rescatar ilesa a una persona que ingresó a la zona de vías entre las estaciones Deportivo Oceanía y Oceanía de la Línea B”, informó a través de redes sociales.

Luego de las maniobras de rescate, se normalizó la circulación de los trenes, añadió Rubalcava en su mensaje en X.

Además, aprovechó para reiterar el llamado a la ciudadanía a respetar la línea de seguridad y no descender a las vías bajo ninguna circunstancia.

En redes sociales, los usuarios habían alertado previamente sobre retrasos en la citada Línea, por lo que preguntaron al Metro si había servicio. “¿Hay problemas en la Línea B? Está parado en Deportivo Oceanía”.

En respuesta, el sistema de transporte anunció que la marcha de trenes se agilizó “luego de realizar maniobras por una persona ajena al Sistema que bajó a vías”.

“Atiende las indicaciones del personal del Sistema, respeta la línea de seguridad y por ningún motivo bajes a vías”, reiteró el STC Metro.