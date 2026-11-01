Accidentes

¿Qué Pasó en la Línea B del Metro CDMX? Atienden Incidente en Zona de Vías de Estas Estaciones

El Sistema de Transporte Colectivo informa sobre rescate de persona este domingo e indica cómo está el servicio en la línea que va de Ciudad Azteca a Oceanía

Rescate de persona que ingresó a zona de vías en la Línea B del Metro CDMX. Foto: X @AdrianRubalcavaRescate de persona que ingresó a zona de vías en la Línea B del Metro CDMX. Foto: X @AdrianRubalcava
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+