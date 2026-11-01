¿Quién Es Paola Dalay? Perfil de la Expareja de José Eduardo Derbez y su Diferencia de Edad

Este 1 de noviembre de 2026, una noticia sacudió nuevamente el mundo del espectáculo: Paola Dalay y José Eduardo Derbez anunciaron el final de su relación luego de seis años.

En un video en redes sociales, la creadora de contenido y el actor destacaron que la decisión fue tomada con mucho amor y mucho respeto, especialmente por su hija de dos años, Tessa.

¿Pero quién es Paola Dalay? En N+ te contamos sobre la influencer y su trayectoria en el ámbito de la belleza y el mundo digital.

Modelo y creadora de contenido

El nombre de Paola Dalay ganó notoriedad en 2020 cuando inició su historia con el hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo, pero ella ya contaba con una trayectoria en el mundo de las redes sociales.

Se trata de una creadora de contenido y también modelo, dedicada a compartir consejos de belleza y estilo de vida.

Su comunidad asciende a más de 1.8 millones de seguidores en TikTok, 914 mil en Instagram y 709 mil en Facebook.

En sus publicaciones, la influencer mexicana comparte contenido relacionado con consejos de moda, propuestas de atuendos, vida cotidiana, viajes, recomendaciones de belleza, tendencias y estilo en general.

Lo anterior le valió el aumento de una comunidad, que a través de comentarios le ha reconocido su atención al contestarle a los usuarios, interactuar con ellos, atender sus peticiones de videos, entre otros. Paola Garbay además consolidó su trayectoria al colaborar con distintas marcas.

Publicaciones sobre maternidad

El 30 de junio de 2024, Paola y José Eduardo se convirtieron en papás de una niña a la que llamaron Tessa.

Desde entonces, ella incorporó a su contenido temas relacionados con la maternidad. Incluso desde antes del nacimiento de la pequeña, sus papás compartieron cómo se llamaría su primera hija.

A eso se sumaron publicaciones del ultrasonido, fotos de su embarazo y también posteriores al nacimiento y más recientemente de sus viajes y de su cumpleaños número 2.

Caminos separados

Ahora, Paola y José Eduardo anunciaron el final de su relación, pero destacaron que siempre estarán pendientes de su hija.

El anuncio de este domingo puso fin a meses de especulaciones sobre la separación; incluso en agosto pasado la influencer externó que ninguna relación estaba exenta de dificultades y que en las semanas previas habían enfrentado momentos complicados.

Además, fue cuestionada en ese entonces sobre versiones que involucraban a una tercera persona: Mafer Reséndiz, colaboradora del programa en el que participa José Eduardo.

Pero Paola negó de manera tajante que existiera una infidelidad de por medio y dijo que esas versiones eran falsas.

Otro señalamiento que tomó fuerza en internet fue la diferencia de 10 años de edad entre ambos, pues él tiene 34 y ella 24.

Sobre esto, la creadora de contenido fue clara y descartó que le edad fuera un factor determinante en la crisis e incluso lo calificó como el menor de sus problemas.