¿Quién Es Paola Dalay? Perfil de la Expareja de José Eduardo Derbez y su Diferencia de Edad
Paola y José Eduardo pusieron fin a una relación de seis años; conoce aquí cuál es la trayectoria de la mexicana
Escucha este artículo
Paola y José Eduardo pusieron fin a una relación de seis años; conoce aquí cuál es la trayectoria de la mexicana
Escucha este artículo
Este 1 de noviembre de 2026, una noticia sacudió nuevamente el mundo del espectáculo: Paola Dalay y José Eduardo Derbez anunciaron el final de su relación luego de seis años.
En un video en redes sociales, la creadora de contenido y el actor destacaron que la decisión fue tomada con mucho amor y mucho respeto, especialmente por su hija de dos años, Tessa.
¿Pero quién es Paola Dalay? En N+ te contamos sobre la influencer y su trayectoria en el ámbito de la belleza y el mundo digital.
El nombre de Paola Dalay ganó notoriedad en 2020 cuando inició su historia con el hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo, pero ella ya contaba con una trayectoria en el mundo de las redes sociales.
Se trata de una creadora de contenido y también modelo, dedicada a compartir consejos de belleza y estilo de vida.
Su comunidad asciende a más de 1.8 millones de seguidores en TikTok, 914 mil en Instagram y 709 mil en Facebook.
En sus publicaciones, la influencer mexicana comparte contenido relacionado con consejos de moda, propuestas de atuendos, vida cotidiana, viajes, recomendaciones de belleza, tendencias y estilo en general.
Lo anterior le valió el aumento de una comunidad, que a través de comentarios le ha reconocido su atención al contestarle a los usuarios, interactuar con ellos, atender sus peticiones de videos, entre otros. Paola Garbay además consolidó su trayectoria al colaborar con distintas marcas.
El 30 de junio de 2024, Paola y José Eduardo se convirtieron en papás de una niña a la que llamaron Tessa.
Desde entonces, ella incorporó a su contenido temas relacionados con la maternidad. Incluso desde antes del nacimiento de la pequeña, sus papás compartieron cómo se llamaría su primera hija.
A eso se sumaron publicaciones del ultrasonido, fotos de su embarazo y también posteriores al nacimiento y más recientemente de sus viajes y de su cumpleaños número 2.
Ahora, Paola y José Eduardo anunciaron el final de su relación, pero destacaron que siempre estarán pendientes de su hija.
El anuncio de este domingo puso fin a meses de especulaciones sobre la separación; incluso en agosto pasado la influencer externó que ninguna relación estaba exenta de dificultades y que en las semanas previas habían enfrentado momentos complicados.
Además, fue cuestionada en ese entonces sobre versiones que involucraban a una tercera persona: Mafer Reséndiz, colaboradora del programa en el que participa José Eduardo.
Pero Paola negó de manera tajante que existiera una infidelidad de por medio y dijo que esas versiones eran falsas.
Otro señalamiento que tomó fuerza en internet fue la diferencia de 10 años de edad entre ambos, pues él tiene 34 y ella 24.
Sobre esto, la creadora de contenido fue clara y descartó que le edad fuera un factor determinante en la crisis e incluso lo calificó como el menor de sus problemas.