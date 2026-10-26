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Creadores de Contenido se Despiden de 'El Komanche' tras Fallecer en Nuevo León

Personalidades como El Rubius, AuronPlay e Ibai Llanos brindaron algunas palabras luego de que se confirmara la muerte del streamer

El KomancheEl creador de contenido tenía algunos años viviendo en Monterrey. Foto: Komanche | Facebook

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