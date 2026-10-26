Creadores de Contenido se Despiden de 'El Komanche' tras Fallecer en Nuevo León

A unas horas de que se confirmara el fallecimiento del creador de contenido salvadoreño Carlos Mauricio Gómez, mejor conocido como 'El Komanche', algunas personalidades del mundo del internet expresaron algunas palabras para despedirlo tras su partida.

'El Komanche' llegó a colaborar con creadores de contenido españoles, como El Rubius y AuronPlay, con quienes realizó el evento denominado 'Squid Craft Games' en el videojuego Minecraft. Ambas personalidades compartieron mensajes a través de sus redes para lamentar la situación y recordar los momentos que vivieron juntos.

AuronPlay recordó algunos de los momentos que compartió con 'El Komanche' y acompañó su mensaje con varias fotografías en diferentes eventos, entre ellos 'La Velada del Año'. El creador de contenido español también recordó que hace unos meses se reunieron en el jardín de su casa, un lugar que conservará un significado especial tras los momentos que vivieron ahí.

Otro creador de contenido español que dedicó un mensaje a 'El Komanche' fue Ibai Llanos, quien se despidió de Carlos y envió un abrazo a su familia. Ambos compartían su gusto por la música de Bad Bunny, cantante puertorriqueño con quien tuvieron una videollamada hace unos meses.

La creadora de contenido Alana Flores escribió en sus redes sociales un mensaje de despedida en el que agregó que la difamación y el acoso en el mundo del internet cada vez se convertía en una situación más grave.

El creador de contenido fue localizado sin vida dentro de una propiedad de renta ubicada en la colonia Paseo de las Cumbres, en el municipio de Monterrey, Nuevo León. Hasta el momento no se han brindado más detalles sobre su deceso, por lo que se espera que se revelen más datos en los próximos días.

DAGM