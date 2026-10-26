¿Quién Era 'El Komanche'? Mundo Streaming lo Despide tras Ser Hallado Muerto en Monterrey

El mundo del internet está de luto con el deceso en México de Carlos Mauricio Gómez, mejor conocido como “El Komanche”, un creador de contenido salvadoreño.

El joven de 30 años consiguió posicionarse como una de las figuras más visibles del entretenimiento digital de habla hispana, al acumular millones de seguidores en plataformas como Twitch, TikTok y X.

Su mánager y seres queridos confirmaron su fallecimiento en su residencia de Monterrey, México, lo que desató una conversación entre sus seguidores sobre el impacto de la salud mental y el acoso en internet.

El éxito masivo de "El Komanche" se debe a varios factores, principalmente a los siguientes: Coorganizador de los Squid Craft Games, donde lideró competencias masivas en Minecraft. Estas ediciones rompieron récords mundiales de audiencia en Twitch. Su carisma e ingenio le abrieron las puertas para forjar grandes amistades y crear transmisiones conjuntas con Ibai Llanos, Biyín, Westcol y Juan Guarnizo. Aunque inició en 2015, su popularidad fue visible entre 2020 y 2022 por sus divertidas transmisiones de, “conversando con sus seguidores”, vlogs y divertirse con videojuegos como Grand Theft Auto (GTA), Minecraft y Fortnite.

Mientras experimentaba el éxito, él enfrentó una oleada de acoso digital y campañas de odio en internet, las cuales afectaron su salud y sus patrocinios.

Expresó públicamente lo complicado que era lidiar con la presión de quienes lo atacaban y su constante lucha personal por salir adelante.

Este domingo 25 de octubre fue localizado sin vida en el patio trasero del domicilio que rentaba en la Colonia Paseo de Cumbres en Monterrey.

Las autoridades revelaron preliminarmente la causa de muerte se debió a lesión por suspensión (ahorcamiento), investigado como presunto suicidio, debido a que no se encontraron huellas de violencia en el sitio.

HVI