Movilidad

Alto al Volante: ¿Hay Doble Hoy No Circula 27 de Octubre 2026 en CDMX y Edomex?

Que no te multen, la CAMe ya confirmó para qué carros aplica la restricción a la circulación este martes de 05:00 a 22:00 horas en el Valle de México.

Autos circulando sobre puente. Hoy No Circula 27 de Octubre 2026.Si vives en CDMX o Edomex debes saber que el Hoy No Circula aplica en un horario de 05:00 a 22:00 horas. Foto: Cuartoscuro.
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Alto al Volante: ¿Hay Doble No Circula 27 de Octubre 2026? Así Queda la Restricción en CDMX y Edomex | N+