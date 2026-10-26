Alto al Volante: ¿Hay Doble Hoy No Circula 27 de Octubre 2026 en CDMX y Edomex?

Antes de salir de casa, los conductores deberán verificar si su vehículo puede transitar o debe quedarse en el garaje para evitar multas por no respetar el Hoy No Circula. La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) ya dio a conocer cómo aplica el programa para el martes 27 de octubre de 2026.

Las restricciones a la circulación, que dependen del color del engomado y terminación de placa de los vehículos, son aplicables en las 16 alcaldías de Ciudad de México y 18 municipios del Estado de México.

Recuerda que el Hoy No Circula aplica de 05:00 a 22:00 horas de lunes a sábado, por lo que ya te dimos a conocer una guía para conocer que placas y engomados deben respetar las restricciones durante la semana.

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¿Cómo aplica Hoy No Circula el 27 de Octubre 2026?

Dado que la CAMe no activó el Doble Hoy No Circula por altos niveles de contaminación, el programa aplica en su versión diaria.

Es decir que el Hoy No Circula de este martes está vigente para vehículos con holograma 1 y 2, que cumplen con las siguientes características:

Vehículos con engomado ROSA.

Terminación de PLACA 7 y 8.

En caso de que tu vehículo tenga placas foráneas o estés de visita en el Valle de México, es importante que tramites el Pase Turístico, para evitar ser sancionado.

¿Qué autos exentan Hoy No Circula este martes y sí salen en CDMX y Edomex?

Dado que el Hoy No Circula en su versión diaria no aplica para todos los vehículos, sólo para aquellos con holograma 1 y 2, según el color de engomado y terminación de placa, a continuación hallarás enlistados qué vehículos sí circulan sin restricción alguna este 27 de octubre:

Holograma 0 y 00 (cualquier color de engomado y terminación de placa).

Autos híbridos y eléctricos.

Servicios de Emergencias.

Vehículos con Placas de Personas con Discapacidad.

Vehículos de transporte público y escolar.

Dado que es una duda recurrente, vale la pena aclarar que pueden transitar libremente los vehículos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8 que tienen holograma 0 y 00.