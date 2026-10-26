Muere un Bebé tras ser Golpeado por un Aguacate que Cayó de un Árbol en Argentina

Un bebé de apenas 12 días de nacido murió en Quilmes, provincia de Buenos Aires, Argentina, luego de que un aguacate cayera de un árbol y lo golpeara en la cabeza mientras estaba en brazos de su madre, afuera de un jardín de niños.

El accidente ocurrió frente al Jardín de Infantes n.º 949, ubicado en la calle Conesa, entre Mitre y Sarmiento, en el centro de Quilmes. De acuerdo con medios argentinos, la mujer había acudido al plantel para dejar a su otro hijo, de cinco años, cuando el fruto se desprendió del árbol y golpeó al recién nacido.

Tras el impacto, el bebé fue trasladado de urgencia al Sanatorio de la Trinidad de Quilmes, donde recibió atención médica y fue sometido a una cirugía. Debido a la gravedad de las lesiones, permaneció en terapia intensiva con fracturas de cráneo y hemorragias.

Pese a los esfuerzos del personal médico, se reportó que el pequeño murió el domingo 25 de octubre, después de permanecer hospitalizado varios días. La noticia se difundió en medios argentinos este lunes 26 de octubre.

Tras la muerte del bebé, su madre cuestionó las condiciones de los árboles ubicados frente al plantel y aseguró que ya se habían solicitado trabajos de poda preventiva.

En declaraciones a medios locales, la mujer señaló que en el lugar hay tres árboles de aguacate y afirmó que la escuela había presentado reclamos previos por los riesgos que representaban. También dijo que, después del accidente, personal del municipio acudió al sitio para podar los árboles.

De acuerdo con información publicada por medios argentinos, la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N.º 9 de Quilmes interviene en el caso, registrado inicialmente como 'lesiones culposas'. También se reportó la realización de peritajes para esclarecer las circunstancias del accidente.

PT