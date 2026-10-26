Internacional

Muere un Bebé tras ser Golpeado por un Aguacate que Cayó de un Árbol en Argentina

El recién nacido sufrió fracturas de cráneo y hemorragias; su madre señaló presuntas fallas en el mantenimiento del arbolado en Quilmes

Muere Bebé tras ser Golpeado por un Aguacate que Cayó de un Árbol en ArgentinaFoto: Cuartoscuro
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