Internacional

Trump Llama 'Estúpido' a Obama por Burlarse de sus Reformas en la Casa Blanca

Trump anuncia que dará una gran recompensa a quien denuncie fraude electoral en EUA

Trump Llama 'Estúpido' a Obama por Burlarse de sus Reformas en la Casa BlancaEl expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, junto al actual mandatario de EUA, Donald Trump. Foto: Reuters

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