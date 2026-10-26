Accidentes

Menor Resulta Lesionada tras Derrape de Motocicleta en Tuxpan, Veracruz

Al norte de la entidad veracruzana se registró un percance en el que una persona de 10 años terminó con heridas por lo que fue trasladada a un hospital

Menor Resulta Lesionada tras Derrape de Motocicleta en Tuxpan, VeracruzLa menor fue trasladada a un hospital debido a las lesiones que presentaba. Foto: Archivo | N+

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Accidente en Tuxpan: una niña de 10 años resulta herida tras el choque entre una motocicleta y un taxi. Fue trasladada al hospital Emilio Alcázar.

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