Menor Resulta Lesionada tras Derrape de Motocicleta en Tuxpan, Veracruz

Una niña de 10 años resultó lesionada tras un accidente entre una motocicleta y un taxi, sobre la carretera a La Barra, a la altura de la colonia La Calzada, del municipio de Tuxpan, al norte de la entidad veracruzana.

En el percance participaron una motocicleta de color negro, conducida por Eliezer 'N', de 35 años, y una unidad de transporte público habilitado en su modalidad de taxi, la cual fue identificada con el número económico 948.

De acuerdo con los reportes, el motociclista habría derrapado y terminó impactándose contra el coche de alquiler, que se encontraba estacionado. Tras el choque, la menor fue auxiliada y trasladada al hospital Emilio Alcázar para recibir atención médica.

Elementos de tránsito municipal acudieron al lugar donde se registró el percance para tomar conocimiento de los hechos y ordenaron el traslado de ambas unidades al corralón.