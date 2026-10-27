Accidentes

Dos Trabajadores Fueron Sepultados por Alud de Tierra en Tlaxcala; Uno Murió

Cuerpos de emergencias brindaron atención médica especializada al segundo hombre que resultó afectado en los trabajos de construcción

Trabajadores Sepultados Muerto Lesionado Alud Tierra Obra Construcción TlaxcalaEl empleado que falleció fue identificado como Daniel 'N'. Foto: 385 Grados México

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Accidente mortal en Tlaxcala: un trabajador perdió la vida y otro fue rescatado tras un alud en una obra. Descubre cómo ocurrió este suceso.

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