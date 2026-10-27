Dos Trabajadores Fueron Sepultados por Alud de Tierra en Tlaxcala; Uno Murió

Los cuerpos de emergencia atendieron a dos hombres quienes quedaron sepultados por un alud de tierra durante los trabajos de construcción de la Ciudad de la Inclusión, Complejo de Asistencia y Rehabilitación en la capital de Tlaxcala.

El incidente ocurrió al filo de las 14:00 horas de este lunes 26 de octubre de 2026, cuando personal del Centro Regulador de Urgencias Médicas, cuerpo de Bomberos, Protección Civil y Policía Municipal, acudieron al sitio.

Los servidores identificaron a Edgar ‘N’, de 33 años, quien fue rescatado y recibió atención médica especializada en el lugar de los hechos sin que fuera requerido su traslado a un hospital.

Sin embargo, un segundo empleado no corrió la misma suerte y fue hallado sin signos vitales, por lo que fue necesario el arribo de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala (FGJE).

El punto se mantiene acordonado, mientras se realizan peritajes para esclarecer cómo ocurrieron los hechos y realizar el levantamiento del cuerpo del joven quien fue identificado como Daniel ‘N’.

Con información de Jorge Cea

GMAZ