Homicidios

Detienen a Dos Sujetos por Presuntamente Matar a un Agente en Tehuacán, Puebla

Lady Jazmín 'N' y Ares Ramsés 'N' le habrían disparado al oficial para intentar escapar por el robo de un vehículo en la colonia Tepeyac

Detienen a Dos Sujetos por Presuntamente Matar a un Agente en Tehuacán, PueblaAres Ramsés 'N' habría disparado contra el oficial en la colonia Tepeyac. Foto: X @FiscaliaPuebla

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Detienen a Lady Jazmín 'N' y Ares Ramsés 'N' tras la muerte de un agente en Tehuacán. La FGE Puebla sigue investigando el caso. Descubre más sobre este grave incidente.

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