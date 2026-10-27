Detienen a Dos Sujetos por Presuntamente Matar a un Agente en Tehuacán, Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) dio a conocer que dos personas fueron detenidas, presuntamente relacionadas con la agresión armada en el municipio de Tehuacán, en la que perdió la vida un Agente de Investigación adscrito a la Coordinación General Especializada en la Investigación de Robo de Vehículos.

De acuerdo con los primeros reportes, aproximadamente a las 09:20 horas, personal de la institución acudió al Motel África, ubicado en la colonia Tepeyac, como parte del seguimiento a una denuncia por el robo de un vehículo Chevrolet Cruze, color azul, que presuntamente se encontraba en dicho establecimiento.

Al advertir la presencia de los agentes, un hombre y una mujer huyeron por las ventanas de una habitación, iniciándose una persecución a pie.Durante su huida, ambas personas amagaron a los ocupantes de un vehículo Nissan Tsuru, color blanco, con la intención de continuar su escape.

Cargando contenido de X...pic.twitter.com/arrqKykA9P — NMás (@nmas) Cargando...

Al ser interceptados por los agentes investigadores, el hombre presuntamente realizó múltiples disparos con un arma larga contra el personal de la Fiscalía, cuyos elementos repelieron la agresión.

En estos hechos, el Agente de Investigación recibió impactos de arma de fuego que le provocaron lesiones de gravedad, por lo que se solicitó inmediatamente el apoyo de los servicios de emergencia; sin embargo, perdió la vida en el lugar.

Como resultado del despliegue posterior, elementos de la Policía Municipal de Tehuacán lograron la detención de Lady Jazmín ‘N’ y Ares Ramsés ‘N’, presuntamente relacionados con los hechos.

Asimismo, fueron asegurados un arma larga tipo AR-15, indicios balísticos y un chaleco táctico, localizados en las inmediaciones de la calle 10 Norte y avenida 36 Poniente, en la colonia Tepeyac.

Las personas detenidas fueron puestas a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Investigación de Homicidios Dolosos, sede Tehuacán, para continuar con la integración de la carpeta de investigación, esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.

Cargando contenido de X...pic.twitter.com/arrqKykA9P — NMás (@nmas) Cargando...

La FGE Puebla expresó sus condolencias y solidaridad a la familia, amistades y compañeros del Agente de Investigación, a quienes brindará el acompañamiento institucional correspondiente.

Con información de Jorge Cea

GMAZ