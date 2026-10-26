Seguridad

Balacera tras una Riña en Bar de Puebla Deja un Lesionado; Clausuran el Lugar

Personal de la cantina retiró unos cellos de clausura y posteriormente ocurrió el hecho en donde al menos diez sujetos armados estuvieron involucrados

Balacera en el Bar La Escondida de la ciudad de Puebla.Bar La Escondida es clausurado tras hecho violento en la ciudad de Puebla. Foto: N+

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Balacera deja un lesionado al interior de un bar ubicado en la Calzada Zaragoza, de la colonia San Pedro de la ciudad de Puebla.

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