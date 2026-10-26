Balacera tras una Riña en Bar de Puebla Deja un Lesionado; Clausuran el Lugar

Nuevamente el bar La Escondida ubicado en sobre la Calzada Zaragoza, de la colonia San Pedro, fue clausurado, pero en esta ocasión por el Ayuntamiento de Puebla; esto tras una balacera y una riña.

Personal de la unidad de Normatividad y Regulación Comercial de la comuna poblana acudió al establecimiento, ubicado entre las calles General Lázaro Cárdenas y Adolfo López Mateos, para suspender las actividades a consecuencia de violaciones al código reglamentario del municipio de Puebla.

De forma por demás extraña, personal de esa cantina retiró los sellos de clausura tan solo unas horas después de que fueran colocados por la Fiscalía General del Estado el pasado miércoles 21 de octubre como parte de una supuesta investigación.

Pero la mañana de este 25 de octubre, alrededor de las 7:30 horas, se registró en el interior una riña con balacera que dejó como saldo una persona lesionada y hubo presencia de al menos 10 sujetos armados quienes huyeron tras este momento de tensión.

Con base en el Coremun, los trabajadores del ayuntamiento, junto con personal policial, colocaron sellos de clausura.

Clausuran en Puebla el bar La Escondida tras irregularidades. Foto: N+

Bien cabe destacar que la ley para la venta y suministro de bebidas alcohólicas obliga a estos establecimientos a contar con elementos de seguridad privada con autorización vigente dentro del estado de Puebla, a tener circuito cerrado de televisión y cámaras en el interior y exterior del establecimiento, a estar como mínimo a 200 metros de distancia de cualquier centro educativo, lo que no cumple; prohíbe operar, permanecer abiertos o permitir la permanencia o el ingreso de personas o comensales después de las 02:30, y vender bebidas alcohólicas después de las 02:00 horas.

Por su parte, el Coremun obliga a estos establecimientos a notificar oportunamente de cualquier escándalo o riña que se registre en el interior o exterior de su local, y sancionará al propietario con una multa de 100 a 1000 Unidades de Medida y Actualización (UMA) y clausura temporal de 1 a 30 días.

Con información de N+

MCS