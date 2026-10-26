Transportistas se Manifiestan en Gómez Palacio, Durango; Piden Mayor Seguridad

Con una manifestación pacífica en el sector de El Vergel, municipio de Gómez Palacio, transportistas de La Laguna se sumaron a la jornada nacional de protestas para exigir un alto a los robos, las extorsiones y los aumentos en los combustibles que afectan a los operadores del transporte de carga en las carreteras del país.

Integrantes de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas, A. C. (AMOTAC) y de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR) denunciaron que la inseguridad no ha disminuido y que los operadores arriesgan su vida a diario para cumplir con su trabajo.

La movilización forma parte de un movimiento nacional convocado para visibilizar la situación que enfrenta el sector, principalmente en carreteras del centro y sur de México, donde los asaltos y los hechos de violencia representan una constante para los transportistas.

Los organizadores aclararon que, en La Laguna, la protesta no contempla bloqueos carreteros ni afectaciones a la ciudadanía. El objetivo es hacer público el descontento del sector y exigir a las autoridades resultados concretos para mejorar la seguridad en las vías de comunicación.