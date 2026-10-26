Seguridad

Transportistas se Manifiestan en Gómez Palacio, Durango; Piden Mayor Seguridad

Los conductores pidieron un alto a los robos, extorsiones y aumento en los combustibles

Transportistas se Manifiestan en Gómez Palacio, Durango; Piden Mayor SeguridadLos transportistas señalaron que las manifestaciones no contemplan bloqueos carreteros Foto: N+

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