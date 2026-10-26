Transportistas Bloquean Calles con 80 Tractocamiones por Paro Nacional en Mexicali

Cerca de 80 tractocamiones se concentraron sobre la calle Novena, en Mexicali, como parte del paro nacional de transportistas de carga para manifestar inconformidades por presuntos cobros ilegales, abusos de autoridad y falta de seguridad en las carreteras.

Los operadores permanecían a la espera de avanzar hacia la garita comercial, para después incorporarse al bulevar Gómez Morín y continuar por el bulevar Lázaro Cárdenas hasta concluir el recorrido en la zona de Río Nuevo.

Entre las principales exigencias del sector se encuentran frenar las extorsiones y los cobros ilegales, reforzar la seguridad en las carreteras y mejorar la infraestructura vial para garantizar condiciones adecuadas de tránsito.

En las unidades se colocaron lonas con mensajes como: “¡Transportar no debe costarnos la vida! Exigimos seguridad en las carreteras”; “¡Pagamos por transitar, exigimos vías en buen estado! La conservación carretera no puede esperar”, y “Trabajar no debe costarnos extorsiones, basta de cobros ilegales y abuso de autoridad”.

La movilización en Mexicali se suma a las protestas del sector transportista en otras regiones del país, donde los operadores buscan que las autoridades atiendan sus demandas relacionadas con la seguridad y los costos de operación.

Información Kitzia Flores

APG