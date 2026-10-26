Marchas

Transportistas Bloquean Calles con 80 Tractocamiones por Paro Nacional en Mexicali

Los operadores exigen seguridad en carreteras, freno a cobros ilegales y mejores condiciones de infraestructura; prevén recorrer vialidades hasta Río Nuevo

Transportistas Bloquean Calles con 80 Tractocamiones por Paro Nacional en MexicaliTransportistas Bloquean Calles con 80 Tractocamiones por Paro Nacional en Mexicali | Foto: N+

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