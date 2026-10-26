Otra Protesta Hoy en CDMX Colapsará Tráfico: Ruta de la Marcha por Ayotzinapa

Una nueva protesta se realizará este lunes en la Ciudad de México por el caso Ayotzinapa, a 12 años y un mes de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos" en el estado de Guerrero.

De acuerdo con información de la agenda de marchas y movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, las madres y padres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa se concentrará a las 16:00 horas de hoy en el Ángel de la Independencia.

Se prevé que la ruta de esta marcha sea del Ángel de la Independencia al Hemiciclo a Juárez en la capital del país, saliendo de la glorita en avenida Paseo de la Reforma en dirección al oriente, luego tomarán la avenida Juárez hasta llegar al Hemiciclo a Juárez, ubicado en la Alameda Central, alcaldía Cuauhtémoc, CDMX.

Toma en consideración que, además, hoy se registran movilizaciones de transportistas en 19 entidades federativas, con 38 puntos de manifestación, 691 vehículos y 858 personas.

Las entidades con mayor número de puntos son Veracruz, con ocho; Estado de México, con seis; y Nuevo León y Tlaxcala, con tres cada una. Por número de participantes destacan Guanajuato, Veracruz y Tabasco. No te pierdas el Liveblog de N+ con toda la información sobre los cierres viales por la movilización de este lunes.

Justicia por caso Ayotzinapa

De acuerdo con autoridades capitalinas, las madres y padres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos, entre el 26 y 27 de septiembre de 2014, en Ayotzinapa, Guerrero, realizarán la “145 Acción Global por Ayotzinapa y México”, para exigir al Estado mexicano verdad, justicia y cárcel para los responsables del caso.

Se prevé que otras organizaciones en apoyo se sumen a la protesta, como estudiantes de la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos" de Ayotzinapa, Guerrero; Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación; Brigada Informativa Altavoz; Colectivo “El capitán Ahuizote” y Comuneras y Comuneros de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca.

Además, no se descarta el arribo de autobuses que transportan a los manifestantes al punto de concentración, por lo que se recomienda evitar la zona, en la medida de lo posible, o usar rutas alternas.

Con información de N+

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