Marchas

Otra Protesta Hoy en CDMX Colapsará Tráfico: Ruta de la Marcha por Ayotzinapa

Se prevé que la marcha inicie a las 16:00 horas de este lunes

Protesta por el caso Ayotzinapa en la CDMXProtesta por el caso Ayotzinapa en la CDMX. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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A 12 años de Ayotzinapa, padres de los 43 estudiantes desaparecidos marchan en CDMX. Conoce la ruta y evita la zona. Únete al clamor por verdad y justicia.

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Ruta de la Protesta por Ayotzinapa Hoy 26 de Octubre 2026: Este Recorrido Hará la Marcha en CDMX | N+