Movilidad

¿Dónde Hay Bloqueo Hoy en CDMX por Paro Nacional de Transportistas? Principales Zonas Afectadas

La Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C. se moviliza este lunes en puntos clave del área metropolitana

Transportistas en la autopista México-Pachuca este 26 de octubre 2026. Foto: N+Transportistas en la autopista México-Pachuca este 26 de octubre 2026. Foto: N+

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¿Dónde Hay Bloqueo de Transportistas en CDMX Hoy 26 de Octubre 2026? Zona Afectada por Paro Nacional | N+