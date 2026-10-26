¿Dónde Hay Bloqueo Hoy en CDMX por Paro Nacional de Transportistas? Principales Zonas Afectadas

Este lunes, transportistas realizaron un paro nacional y bloqueos en varios puntos de acceso a la Ciudad de México (CDMX), por lo que se generaron severas afectaciones viales.

Aquí te informamos sobre las zonas de la protesta, para que tomes previsiones y no tengas mayor complicación en tus traslados este 26 de octubre.

También puedes seguir todos los canales de N+ para enterarte sobre las demás manifestaciones de hoy, así como de la situación del sistema de transporte público en la capital mexicana.

Bloqueo de transportistas hoy

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina, a través de su agenda de movilizaciones diaria, advirtió que la manifestación de los transportistas será durante el día en las alcaldías Gustavo A. Madero, Tlalpan e Iztapalapa.

Los miembros de la Alianza se apostaron principalmente sobre estos cuatro accesos carreteros:

Caseta autopista México–Querétaro.

Caseta autopista México–Pachuca.

Caseta autopista México–Cuernavaca.

Caseta autopista México–Puebla.

Alrededor de las 07:00 horas, varios tráileres comenzaron a llegar a la México-Querétaro, a la altura de la caseta de Tepotzotlán, y dos horas después se informó sobre afectaciones en dos carriles. A las 10:30 horas, comenzó su avance en dirección a la capital mexicana y aproximadamente a las 11:30 horas los manifestantes se retiraron del sitio.

Por otra parte, desde temprano también se reportó concentración de manifestantes en la México–Pachuca, a la altura de la caseta de Ecatepec, en dirección a la Ciudad de México (CDMX).

Mientras que en la Calzada Vallejo, alcaldía Gustavo A Madero, transportistas iniciaron después de las 09:00 horas una caravana pacífica rumbo a Tenayuca.

Partieron de la Central de Carga Vallejo, en la colonia Nueva Industrial Vallejo, pero más tarde se detuvieron en espera de instrucciones para definir el rumbo de la moviliación.

Otras zonas con presencia de unidades del transporte fueron: la avenida Paseo Tollocan, en el Estado de México, donde se congregaron y luego avanzaron rumbo a la zona de La Marquesa; así como la vialidad Peñón-Texcoco.

Afectaciones en carreteras

En redes sociales, Caminos y Puentes Federales (Capufe) alertó sobre presencia de manifestantes en varios puntos carreteros, no solo de acceso a la CDMX, sino en varios estados. A las 13:30 horas informó lo siguiente:

Autopista Tehuacán-Oaxaca, Plaza de Cobro Tehuacán, con cierre a la circulación en ambos sentidos.

Carretera Ciudad Alemán-Tuxtepec, Plaza de Cobro Puente El Caracol, también con cierre a la circulación en ambos sentidos.

Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque, km 27 (Poblado Mapachapa), dirección Cosoleacaque.

Autopista Puebla-Acatzingo, km 134 (Parque Industrial Chachapa), dirección Acatzingo, sin afectación a la circulación.

Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque, km 19 (Poblado San Francisco Tierra Nueva), dirección Cosoleacaque.

Autopista México-Puebla, Plaza de Cobro San Martín, dirección Puebla.

Autopista Acatzingo-Cd. Mendoza, Plaza de Cobro Esperanza, en dirección Acatzingo.

Libramiento Oriente de Saltillo, Plaza de Cobro La Carbonera, dirección Puerto México.

Autopista Guadalajara-Colima, Plaza de Cobro Acatlán, dirección Colima.

Libramiento Cuernavaca, km 93, dirección CDMX.

Autopista Cd. Mendoza-Córdoba, km 269 (Poblado San Cristóbal), ambos sentidos.

Autopista Tehuacán-Oaxaca, Plaza de Cobro Huitzo, en ambos sentidos.

¿Cuál es la demanda de los manifestantes?

El llamado “Paro Nacional de Transportistas” es para exigir al Gobierno Federal la implementación de soluciones y la obtención de resultados concretos que contribuyan a atender y resolver la problemática que enfrenta el sector del transporte nacional.

De tal manera demandaron la atención de los siguientes puntos:

Mayor seguridad en carreteras: piden reforzar la vigilancia para prevenir robos, extorsiones y otros actos de violencia contra los operadores. Reducción de impuestos: solicitan disminuir la carga fiscal que enfrenta el sector y revisar las condiciones económicas que afectan su actividad. Indemnización por vehículos robados: exigen que las aseguradoras de las autopistas los indemnicen cuando una unidad es robada y no logra ser recuperada.

SPB