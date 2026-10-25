Movilidad

¿Dónde Hay Bloqueos en CDMX-Edomex Mañana Lunes por Paro de Transportistas? Carreteras en Riesgo

El bloqueo en carreteras de México este 26 de octubre es un hecho y el paro nacional puede durar varios días al ser indefinido

Dónde hay bloqueos en CDMX y Edomex el lunes 26 de octubre 2026 por paro nacional de transportistas cierre de carreterasEl cierre de carreteras también afecta vialidades con dirección a CDMX y Edomex. Foto: Cuartoscuro

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