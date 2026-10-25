¿Dónde Hay Bloqueos en CDMX-Edomex Mañana Lunes por Paro de Transportistas? Carreteras en Riesgo

Los automovilistas de todo el país deben estar pendientes del bloqueo carretero que se lleva a cabo este lunes 26 de octubre 2026 por el paro nacional de transportistas en varias partes de México, por esa razón, acá te decimos dónde habrá cierre de carreteras en CDMX y Edomex, para que los conductores eviten las zonas afectadas o tomen vías alternas.

Los bloqueos de mañana van perjudicar a miles de personas en todo el país, por eso en una nota ya te dijimos qué estados se van a ver afectados por las autopistas cerradas y la lista de carreteras que van a sufrir las obstrucciones viales.

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¿A qué hora empieza el paro de transportistas mañana 26 de octubre?

En la convocatoria realizada por la Honorable Alianza Mexicana Organización de Transportistas (HAMOTAC) se especifica que los bloqueos carreteros inician a las 06:00 horas de la mañana del lunes 26 de octubre en los 32 estados del país.

El motivo por el que hay paro nacional es porque los transportistas quieren poner fin a las extorsiones, los robos, el cobro de piso y las malas condiciones en que se encuentran las carreteras que transitan diariamente.

¿Dónde hay bloqueos en CDMX y Edomex este lunes 26 de octubre? Carreteras cerradas

Se espera una gran movilización de transportistas, pero hasta el momento aún no están confirmados todos los puntos específicos de concentración. Pero con base en las rutas señaladas por la HAMOTAC, las carreteras con dirección a CDMX o Edomex que podrían estar bloqueadas son las siguientes:

Circuito Exterior Mexiquense

Carretera a Texcoco.

Carretera a Chalco.

Autopista México-Pachuca.

Autopista México-Puebla.

Autopista México-Cuernavaca.

Autopista México-Querétaro.

También te recomendamos prestar atención a todo lo que ocurra en las vías Morelos y José López Portillo, la carretera México-Toluca y el Arco Norte, pues también pueden estar cerradas por bloqueo de transportistas.

AO