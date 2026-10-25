Movilidad

Bloqueos y Cierres en Carreteras Hoy 25 de Octubre 2026: Así Está el Tránsito en las Autopistas

Antes de viajar, consulta los reportes en vivo sobre los tramos carreteros con cierres, incidentes viales, circulación lenta o presencia de manifestantes

Conoce si hay Bloqueos y Cierres en Carreteras Hoy 25 de Octubre 2026La Guardia Nacional Carreteras y Capufe brindan el reporte del tránsito. Foto: Cuartoscuro
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