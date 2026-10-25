Bloqueos y Cierres en Carreteras Hoy 25 de Octubre 2026: Así Está el Tránsito en las Autopistas

Si planeas viajar por alguna de las carreteras en México este domingo, siempre es importante revisar primero si hay bloqueos y cierres, ya sea por la presencia de manifestantes, por accidentes o vehículos descompuestos.

Por ello, acá en N+ te traemos el reporte en vivo de si hay tráfico o cómo está el tránsito en las autopistas y caminos federales, estatales y rurales para que tomes tus precauciones a la hora de manejar por las vías gratuitas y de peaje.

Carreteras cerradas o bloqueadas hoy 25 de octubre

De acuerdo con reportes de la Guardia Nacional Carreteras y Caminos y Puentes Federales (Capufe), estas son algunas de las afectaciones viales que se presentan por accidentes o por carros descompuestos:

17:50 horas. Cierre parcial de circulación en la autopista Chamapa - Lechería, km 20, dirección Chamapa. Reducción de carriles por atención de accidente (salida del camino de automóvil y choque contra barrera metálica).

17:47 horas. Carga vehicular en la autopista México-Querétaro, km 69, dirección CDMX. El accidente ha sido atendido. En la zona se registra carga vehicular.

17:44 horas. Carga vehicular en la autopista México-Puebla, Plaza de Cobro San Martín. Sin reporte de incidentes.

17:38 horas. Carga vehicular en la autopista La Tinaja-Isla, Plaza de Cobro Cosamaloapan. Continúa carga vehicular en dirección Isla, sin reporte de incidente.

17:04 horas. Carga vehicular. Autopista México-Cuernavaca, del km 38 al 31, dirección CDMX. Continúa carga vehicular, sin reporte de incidentes.

16:51 horas. Cierre parcial de circulación en libramiento Noreste de Querétaro (Chichimequillas), km 10, dir. CDMX. Continúa reducción de carriles por atención de accidente (maniobras para el retiro de las unidades siniestradas). Dirección San Luis Potosí, se restablece la circulación de manera normal.

16:18 horas. Cierre de circulación en la autopista Tecate-La Rumorosa, km 107. Cierre a la circulación en ambos sentidos por atención de accidente (labores de limpieza y maniobras para el retiro de la unidad siniestrada). Dirección Tecate, se desvía la vialidad a la carretera Federal Libre a la altura de la Plaza de Cobro El Hongo. Dirección La Rumorosa, se desvía la vialidad a la carretera Federal Libre en el km 117+300 a la altura de La Paleta Establo.

10:35 horas. Cierre parcial de circulación en la autopista Isla-Acayucan, km 179, dirección Acayucan. Hay reducción de carriles por atención de accidente (choque contra objeto).

9:52 horas. Carga vehicular en la autopista México-Querétaro, km 149, dirección CDMX, debido a un accidente que ya ha sido atendido.

9:29 horas. Cierre parcial de la circulación en la autopista México-Querétaro, km 149, dirección CDMX. Continúa la reducción de carriles por atención de accidente (maniobras para el retiro de la unidad siniestrada).

9:05 horas. Restablecimiento de circulación. Libramiento Villahermosa, km 12, dirección Frontera. El accidente ha sido atendido. Tramo opera de manera normal.

8:57 horas. Cierre parcial de circulación. Autopista Plan de Ayala-El Porvenir, km 7, dirección Plan de Ayala. Reducción de carriles por atención de accidente (salida del camino y volcadura de tracto camión).

8:48 horas. Cierre parcial en la autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque, km 17. Cierres intermitentes en ambos sentidos, por labores de mantenimiento sobre el Puente Ing. Antonio Dovalí Jaime.

7:33 horas: Cierre en la Autopista México-Querétaro, km 149, dirección CDMX. Reducción de carriles por atención de accidente (choque de frente).

7:11 horas: Cierre parcial en Autopista Cuernavaca - Acapulco, km 181, dirección Acapulco. Reducción de carriles por atención de accidente (choque por alcance).

06:50 horas: Continúa cierre en la Autopista Guadalajara - Colima, km 68, dirección Colima por atención de volcadura de tracto camión. También hay reducción de carriles en dirección Guadalajara.

06:42 horas: Cierre parcial en la Autopista Córdoba - Veracruz, km 66, dirección Córdoba. Continúa reducción de carriles por atención de accidente (choque contra semoviente).

06:36 horas: En Nuevo León se registra cierre parcial de circulación tras Accidente Vial cerca del Km. 171+800, de la carretera Monterrey - Nuevo Laredo, a la altura de la Localidad el Encino, Mpio. de Anáhuac, N.L., con dirección a Monterrey, N.L.

06:05 horas: Cierre parcial en la Autopista Córdoba - Veracruz, km 58, dirección Veracruz. Reducción de carriles por atención de incidente (tracto camión con falla mecánica).

06:01 horas: Cierre parcial en la Autopista Gómez Palacio - Corralitos, km 151. Reducción de carriles en ambos sentidos por atención de salida del camino a cuneta central y volcadura de tracto camión tipo pipa. En la zona se registra derrame de combustible. Al transitar por la zona, disminuye tu velocidad, atiende las indicaciones de vialidad y maneja con precaución.

05:14 horas: Cierre en Libramiento Villahermosa, km 12, dirección Frontera por atención de accidente (maniobras para el retiro de unidad siniestrada).

01:37 horas: En Estado de México se registra cierre parcial de circulación por Accidente Vial cerca del Km 039+600, de la carretera México (Ent. Constituyentes)-Toluca (Lerma), con dirección a Ciudad de México.

01:23 horas: En Sonora, se registra cierre parcial de circulación por Accidente Vial cerca del Km 041+000, de la carretera Ímuris - Agua Prieta, con dirección a Agua Prieta, Son.

00:08 horas: Vía Libre en Veracruz tras Accidente Vial en la carretera Minatitlán - Mundo Nuevo cerca del Km 249+800.