Movilidad

En Imágenes: Ciclistas Recorren Reforma por Paseo Nocturno de Día de Muertos

La ruta de 26 kilómetros va de Fuente de Petróleos a Glorieta Cuitláhuac y trae servicios gratuitos

Toma aérea del Paseo Nocturno de Día de Muertos 24102026Toma aérea del Paseo Nocturno de Día de Muertos. Foto: N+

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Ciclistas y Catrinas Iluminan Reforma en Paseo Nocturno | N+