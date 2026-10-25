En Imágenes: Ciclistas Recorren Reforma por Paseo Nocturno de Día de Muertos

Ciclistas, familias y personas con disfraces de catrina recorrieron la noche de este sábado 24 de octubre Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México, durante el Paseo Nocturno de Día de Muertos, que se realiza de las 18:00 a las 22:00 horas.

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La Secretaría de Movilidad informó que la ruta del paseo suma 26 kilómetros. Parte de Fuente de Petróleos, sigue por Paseo de la Reforma hasta Glorieta Cuitláhuac y tiene un tramo bidireccional por Juárez hacia el Zócalo e Izazaga. El circuito dentro de la primera sección del Bosque de Chapultepec opera de las 18:30 a las 21:00 horas.

Toma aérea del Paseo Nocturno de Día de Muertos 24 de octubre de 2026. Foto: N+

Toma aérea del Paseo Nocturno de Día de Muertos. Foto: N+

Alrededor del Ángel de la Independencia, rodeado de flores de cempasúchil, la afluencia fue tal que quienes iban en bicicleta tuvieron que bajarse y avanzar caminando. Desde el Ángel se aprecia el montaje de iluminación sobre Reforma, con una catrina monumental y figuras de calaveras. A lo largo de la avenida se instalaron puestos con artesanías, papel picado, accesorios con luces, dulces, algodones de azúcar y alimentos.

Toma del Paseo Nocturno de Día de Muerto en el Paseo de la Reforma. Foto: N+

Toma aérea del Paseo Nocturno de Día de Muertos. Foto: N+

Paseo Nocturno de Día de Muertos en bicicletas en Paseo de la Reforma. Foto: N+

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México publicó la ruta y las alternativas viales para quienes necesiten cruzar la zona. A las 19:20 horas, la circulación de vehículos en Reforma avanzaba con lentitud, a pesar de que los carriles estaban abiertos. Para evitar el tramo, las opciones son Circuito Interior, Anillo Periférico, Viaducto Miguel Alemán y Avenida Chapultepec.

Ciudadanos recorren el Paseo Nocturno de Día de Muertos en bicicletas o a pie. Foto: N+

Durante el recorrido, la Secretaría de Movilidad ofrece de forma gratuita sanitarios, servicio médico y mecánico, préstamo de bicicletas, biciescuela, actividades de baile fitness, Locatel y un concurso de disfraces.