Detienen a Persona que Saltó Rejas y Entró a las Vías de la Línea 2 del Metro

Un hombre en aparente estado de intoxicación ingresó a la zona de vías de la Línea 2 del Metro CDMX, lo que provocó afectaciones en el servicio.

En videos compartidos por Adrián Rubalcava, director general del sistema de transporte, se observa el momento exacto en el que un hombre sin camisa salta la reja que separa esta zona de un tramo de Calzada de Tlalpan.

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Uno de los conductores detectó a tiempo al sujeto, lo que pudo evitar una tragedia al cortar la corriente. Sin embargo, el incidente llevó a que el servicio fuera suspendido durante 17 minutos.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana lograron detener al hombre y retirarlo de las vías, sin que resultara con lesiones.

De manera preliminar, se informó que se trató de una persona en situación de calle, la misma que ya fue puesta a disposición de las autoridades correspondientes.

Aunque el servicio no tuvo mayores afectaciones, autoridades del Metro CDMX recordaron a la población que ingresar a las vías puede derivar en episodios de descarga eléctrica, que pueden ser mortales, además del riesgo por lesiones a causa del paso de los trenes.