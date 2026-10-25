Accidentes

Detienen a Persona que Saltó Rejas y Entró a las Vías de la Línea 2 del Metro

El hombre, en aparente estado de intoxicación, fue detenido y presentado ante las autoridades.

Detención de una persona en L2 del Metro CDMX.Un hombre fue detenido tras saltar rejas del Metro CDMX e ingresar a la zona de vías. Foto: Adrián Rubalcava, director del Metro CDMX.

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Un hombre en estado de intoxicación salta a las vías del Metro CDMX, causando una suspensión de 17 minutos. Autoridades advierten sobre el peligro mortal de ingresar a las vías.

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