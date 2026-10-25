Accidentes

Tormenta Desborda Arroyos y Arrastra Vehículos en el Poniente de Ciudad Juárez

Las corrientes de agua sorprendieron a conductores en la colonia Felipe Ángeles; autoridades pidieron evitar cruces por arroyos y zonas inundadas

Tormenta desborda arroyos en el poniente de Ciudad Juárez y arrastra vehículosFoto: Ricardo Beltran

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