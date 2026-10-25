Tormenta Desborda Arroyos y Arrastra Vehículos en el Poniente de Ciudad Juárez

La fuerte tormenta que azotó el poniente de Ciudad Juárez provocó el desbordamiento de arroyos y corrientes de agua que arrastraron vehículos estacionados, mientras habitantes de la zona reportaron complicaciones en calles tras las lluvias registradas.

Videos difundidos en redes sociales muestran la fuerza de las corrientes y cómo varios vehículos son desplazados por el agua. Uno de los puntos afectados se ubica en el cruce de las calles Arroyo de las Víboras y Arroyo del Mimbre, en la colonia Felipe Ángeles, donde una camioneta azul quedó atrapada durante las precipitaciones.

De acuerdo con habitantes del sector, este tipo de situaciones ocurre cuando las lluvias son intensas en el poniente de la ciudad, debido a que el agua que baja de la Sierra de Juárez escurre por esas vialidades hasta desembocar en el Río Bravo.

La intensidad de la corriente generó preocupación entre los residentes, luego de que se observaran vehículos arrastrados por el agua en distintos puntos del poniente de Ciudad Juárez.

El vocero de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal indicó que, hasta el momento de su declaración, no contaba con confirmación oficial de todos los reportes que circulaban en redes sociales. Señaló que tenía conocimiento de un vehículo que quedó atrapado en la corriente, pero no confirmó que hubiera personas dentro o atrapadas por el agua.

También trascendió un reporte sobre el rescate de una persona por parte de agentes de la Patrulla Fronteriza, luego de que presuntamente fuera arrastrada por la corriente hasta el Río Bravo. Sin embargo, no se proporcionaron más detalles para confirmar las circunstancias de ese caso.

Aunque al momento del reporte ya no llovía, las autoridades recomendaron a la población mantenerse atenta a las condiciones meteorológicas y evitar cruzar por zonas encharcadas, ríos o arroyos.

Las corrientes que se forman durante las precipitaciones pueden alcanzar suficiente fuerza para desplazar vehículos y poner en riesgo a quienes intentan atravesarlas.

Ante este tipo de situaciones, se recomienda no intentar cruzar cauces con corriente ni circular por vialidades inundadas, incluso cuando la lluvia haya disminuido o terminado.

PT