Deportes

Hugo Sánchez Recibe Homenaje en Partido de Pumas a 50 Años de su Debut Profesional

El legendario goleador mexicano fue reconocido previo al partido frente a Tigres en el Estadio Olímpico Universitario

Hugo Sánchez con su reconocimiento por el 50 aniversario de su debutHugo Sánchez con su reconocimiento por el 50 aniversario de su debut | Foto: Reuters
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