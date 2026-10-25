Hugo Sánchez Recibe Homenaje en Partido de Pumas a 50 Años de su Debut Profesional

El Estadio Olímpico Universitario vistió sus mejores galas para rendir un emotivo y merecido homenaje a la máxima leyenda del futbol mexicano, Hugo Sánchez. A exactamente 50 años de su debut profesional en la Primera División, la directiva, la afición y el plantel de los Pumas de la UNAM reconocieron la brillante trayectoria del histórico Pentapichichi.

El marco no pudo ser más simbólico: la escuadra auriazul recibió la visita de los Tigres de la UANL, rival al que casualmente enfrentó aquel 23 de octubre de 1976, fecha en la que un joven "Niño de Oro" de tan solo 18 años pisó por primera vez una cancha de Primera División.

Previo al silbatazo inicial, la afición universitaria ovacionó de pie al legendario atacante en el emblemático inmueble del Pedregal. En la pantalla principal del estadio se proyectó un video conmemorativo con sus goles más icónicos y momentos cumbre vistiendo la camiseta azul y oro, además de la entrega de una placa conmemorativa por parte de las autoridades del club.

Además, jugadores del actual plantel universitario le rindieron tributo al hacerle un pasillo cuando ingresó a la cancha.

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Hugo Sánchez no solo conquistó dos títulos de Liga MX como futbolista con el Club Universidad Nacional (1976-77 y 1980-81), sino que además escribió una de las páginas más doradas en los banquillos al guiar a los Pumas al histórico bicampeonato de torneos cortos en 2004. Su prolífica etapa como jugador en la UNAM sirvió como trampolín para dar el salto al balompié europeo, donde se inmortalizó como figura inolvidable del Atlético de Madrid y del Real Madrid.