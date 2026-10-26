América Suma Nueva Baja para el Partido contra Pachuca; Zendejas no Juega Hoy

Las Águilas del América afrontan un duro golpe en la antesala de su compromiso de esta noche en el futbol mexicano. De acuerdo con la información revelada por el reconocido reportero de TUDN, Gibrán Araige, el conjunto azulgrana sufrirá una ausencia sensible en su esquema ofensivo al confirmarse que Alejandro Zendejas no verá acción en el trascendental duelo frente a los Tuzos del Pachuca.

El cuerpo técnico y la directiva de la escuadra americanista han tomado una postura sumamente cautelosa respecto a la salud del extremo estadounidense. Según los reportes periodísticos, la decisión principal radica en no correr ningún tipo de riesgo físico con el jugador, priorizando su recuperación plena para evitar una lesión de mayor gravedad que pueda comprometer el cierre de la campaña regular y las aspiraciones del equipo en la Liguilla.

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La baja de Zendejas representa un rompecabezas táctico para el planteamiento del estratega Guillermo Almada, quien pierde a uno de sus elementos más desequilibrantes por las bandas y un socio clave en el último tercio de la cancha. Sin embargo, no todo son malas noticias en el campamento americanista de cara al choque ante los hidalguenses.

Mientras la ausencia de Zendejas obliga a modificar los planes en el ataque, la misma fuente de TUDN confirmó un panorama alentador en otra zona del campo: Carlos Álvarez se encuentra totalmente recuperado y listo para tener actividad, por lo que el cuerpo técnico lo tiene contemplado para arrancar como titular en este vibrante compromiso de la Liga MX.

Con la sensible baja del 10 americanista y la encomienda de sumar tres puntos vitales en condición de local, el América buscará demostrar fondo de plantel y resiliencia para superar la prueba ante los Tuzos sin una de sus piezas más confiables.