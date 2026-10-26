Deportes

América Suma Nueva Baja para el Partido contra Pachuca; Zendejas no Juega Hoy

El extremo de las Águilas fue baja de último minuto para el duelo ante los Tuzos en el Estadio Banorte

Alejandro Zendejas, jugador del América, en un partido de Liga MXAlejandro Zendejas, jugador del América, en un partido de Liga MX | Foto: Reuters
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Alineaciones América vs Pachuca: Zendejas No Jugará el Partido de Hoy, Las Águilas Suman Nueva Baja | N+