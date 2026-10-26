Localizan Muerto a Hombre en Habitación de Motel en Veracruz

Fue localizado sin vida un hombre de 28 años, identificado como Alejandro "N", permanecía dentro de la habitación de un conocido motel del municipio de Río Blanco.

De acuerdo con los primeros reportes, el cuerpo yacía sobre la cama y presentaba signos aparentes de una presunta sobredosis de sustancias.

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil Municipal y de la Secretaría de Seguridad Pública, quienes acordonaron el área.

Más tarde arribaron agentes de la Policía Ministerial Acreditable y personal de la Fiscalía del Distrito Judicial con sede en Orizaba, que realizaron las diligencias correspondientes.

Las autoridades iniciaron una carpeta de investigación para esclarecer las circunstancias del deceso.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se le practicará la necropsia de ley.