Seguridad

Localizan Muerto a Hombre en Habitación de Motel en Veracruz

Personal Ministerial abrió una indagatoria para esclarecer los hechos registrados en una habitación del establecimiento

Autoridades investigan deceso en motel de Río BlancoAutoridades investigan deceso en motel de Río Blanco. Foto: Miguel Montes de Oca

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Un hombre de 28 años fue encontrado muerto en un motel de Río Blanco. Las autoridades investigan las causas

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