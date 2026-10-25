Claves del Feminicidio de una Abuela y su Nieta en Chiapas: De la Desaparición al Linchamiento

El feminicidio de Miriam Cruz Alpuche y de su nieta Ariana Scarlett, una niña de 12 años, se convirtió en una tragedia que sacudió a Chiapas. El hallazgo de sus cuerpos y el posterior linchamiento de dos personas señaladas por habitantes como presuntas responsables han dado un nuevo giro ante los avances de la Fiscalía General del Estado, que ahora apunta a una supuesta venganza personal.

La investigación de la Fiscalía derivó en dos detenciones, mientras que la reacción de habitantes de Ostuacán terminó en un episodio de violencia contra los sospechosos. Estas son las claves para entender el caso.

1. La desaparición de Miriam y Ariana

El lunes 19 de octubre, Miriam y su nieta salieron rumbo a un predio familiar ubicado en la comunidad de Tanchichal, en el municipio de Ostuacán, al norte de Chiapas. De acuerdo con reportes periodísticos, acudirían a revisar y atender el ganado.

Al no regresar a casa, sus familiares comenzaron a buscarlas con apoyo de habitantes de la zona. La búsqueda se extendió por caminos rurales, potreros y terrenos cercanos. La desaparición movilizó tanto a la comunidad como a las corporaciones de seguridad.

2. El hallazgo de los cuerpos

El miércoles 21 de octubre fue localizado el cuerpo sin vida de Miriam Cruz Alpuche, de 47 años, a la orilla de un arroyo. Dos días después, el viernes 23, las autoridades encontraron el cuerpo de la niña Ariana Scarlett en una zona de pastizales de la misma comunidad.

La localización de la menor ocurrió después de varios días de búsqueda, en los que participaron familiares, vecinos y personal de las instituciones de seguridad y Protección Civil. Con el segundo hallazgo, las autoridades ampliaron las diligencias para esclarecer las circunstancias de ambas muertes.

El fiscal general de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, informó que las necropsias permitieron establecer las causas de muerte. Según los resultados periciales difundidos, Miriam falleció por una hemorragia aguda derivada de lesiones en el cuello, provocadas por un objeto punzocortante.

En el caso de Ariana, la Fiscalía reportó asfixia mecánica por estrangulamiento, traumatismo craneoencefálico y lesiones compatibles con forcejeo, además de indicios de que fue víctima de una agresión sexual.

3. La detención y el linchamiento

El sábado 24 de octubre, las autoridades anunciaron la detención de dos hombres señalados como presuntos responsables: Armando “N”, alias “El Melo”, y Andrés “N”, alias “El Cera” .

De acuerdo con información de la Fiscalía del estado, ambos fueron trasladados a los separos de la Presidencia Municipal de Ostuacán. Sin embargo, un grupo de pobladores ingresó violentamente a la alcaldía y los sacó por la fuerza.

Andrés “N” murió a consecuencia del linchamiento de una multitud enardecida, mientras que Armando “N” resultó herido y fue rescatado por las fuerzas de seguridad. El episodio ocurrió antes de que el proceso judicial pudiera avanzar con normalidad.

“Desafortunadamente, privaron de la vida a uno de los imputados y el otro fue rescatado, lesionado aún con vida, se encuentra estable y fue trasladado de manera inmediata para que recibiera atención médica. Se ha iniciado una carpeta diversa de investigación por el delito de homicidio cometido en agravio de Andrés ‘N’”, indicó Llave Abarca.

4. La postura

El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, pidió a los habitantes de Ostuacán mantener la calma y permitir que las autoridades aplicaran la ley.

Por su parte, la Fiscalía aseguró que el caso no quedaría impune y señaló que continuaría el procedimiento contra el sospechoso sobreviviente.

Antes del linchamiento, el alcalde Víctor Manuel López Jiménez acudió a la plaza central para intentar calmar a la población, quien indicó que había recibido la instrucción del gobernador para evitar una escalada en la violencia, pero fue inútil.

Ahora, además de investigar el doble feminicidio, las autoridades deberán esclarecer las circunstancias de la muerte ocurrida durante el linchamiento.

5. Venganza personal

Este domingo, la Fiscalía de Chiapas informó que, como resultado de las investigaciones, permitieron identificar a dos hombres por su probable participación en el feminicidio de ambas víctimas.

Según el fiscal, Armando y Andrés “N” habrían seguido a la mujer y su nieta al predio ubicado en la comunidad Ribera Tanchichal, donde cometieron los crímenes y ocultaron los cuerpos dentro del mismo terreno y posteriormente se dieron a la fuga.

“Hemos logrado acreditar que el móvil de estos lamentables hechos fue una venganza personal que tenía el hoy imputado, alias ‘El Melo’”, reportó Llaven Abarca.

Tras su detención, los dos señalados fueron trasladados a los separos, donde una multitud de personas habitantes de Ostuacán los sustrajo y comenzó con el linchamiento, causando la muerte de Andrés y dejando a Armando, alias “El Melo”, con vida.

El caso de Miriam y Ariana permanece marcado por dos hechos centrales: el feminicidio de una abuela y su nieta y la violencia ejercida contra los detenidos, ante la desconfianza en las autoridades, la lentitud de la justicia o la ausencia de ella.

TLS