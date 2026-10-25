Seguridad

Claves del Feminicidio de una Abuela y su Nieta en Chiapas: De la Desaparición al Linchamiento

El feminicidio de Miriam Cruz y su nieta de 12 años ha estremecido a todo Chiapas y al país entero, luego del fatal desenlace del crimen

Miriam Cruz Alpuche y su nietaMiriam Cruz Alpuche y su nieta fueron víctimas de un doble feminicidio en Chiapas. Foto: Jac Jac Cruz Alpuche / Facebook

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El feminicidio de Miriam y su nieta Ariana conmociona Chiapas. La comunidad busca justicia tras el linchamiento de los sospechosos. ¿Qué llevó a este trágico desenlace?

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