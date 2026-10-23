Homicidios

Hallan Cuerpo de Niña Reportada como Desaparecida en Ostuacán, Chiapas

Hasta ahora, no se reportan personas detenidas por el caso

Unidad Canina de Búsqueda y Rescate de Protección Civil ChiapasUnidad Canina. Foto: Facebook @Unidad Canina de Búsqueda y Rescate de Protección Civil Chiapas.

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Tragedia en Ostuacán: localizan sin vida a la nieta de Miriam Cruz Alpuche. Aún no hay detenidos por estos crímenes. Conoce más sobre el caso.

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