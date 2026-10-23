Hallan Cuerpo de Niña Reportada como Desaparecida en Ostuacán, Chiapas

La Unidad Canina de Búsqueda y Rescate de Protección Civil Chiapas confirmó que fue localizado el cuerpo de una niña de 12 años reportada como desaparecida el pasado 19 de octubre.

De acuerdo con los primeros reportes, se trata de la nieta de Miriam Cruz Alpuche, quien fue asesinada y cuyo cuerpo fue localizado a la orilla de un arroyo, hace dos días.

Ambas fueron sustraídas de la ranchería Ribera Tanchichal en el municipio de Ostuacán, Chiapas.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Hallan Muerta a Niña de 12 Años en Chiapas; Fue Secuestrada con su Abuela, También Asesinada

Se detalló que seis elementos y los binomios caninos Nazca y Tornado localizaron el cuerpo de la menor de edad en dicho municipio.

"Expresamos nuestro más sentido pésame y solidaridad a sus familiares en este difícil momento, externó la dependencia.

Hasta ahora, no se reportan personas detenidas por los homicidios.

Con información de N+