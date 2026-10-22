Fiscalía Revela Avances y Cronología de los Asesinatos de Alma y Lorena en Puebla

La Fiscalía Especializada en Desaparición de Personas de Puebla dio a conocer los avances en los casos de Lorena 'N' y Alma 'N', quienes fueron localizadas sin vida.

La fiscal María Luisa del Pilar mencionó en rueda de prensa que ya se abrieron las carpetas de investigación correspondientes por estas privaciones de la libertad que culminaron en la muerte de las féminas.

Primeramente habló sobre el caso de Lorena 'N' quien fue reportada como desaparecida el 20 de octubre al rededor de las 21:20 horas cuando había salido de su domicilio a bordo de su motoneta en San Lucas Atoyatenco de San Martín Texmelucan.

La mujer fue a comprar unas tostadas para cenar, sin embargo, minutos después su hija fue notificada por una de sus amigas sobre el hallazgo de la motoneta de Lorena 'N' en San Baltazar Texmacalac.

Al arribar al sitio y localizar la unidad abandonada junto a las llaves, vecinos de la zona le proporcionaron a los familiares los videos de cámaras de seguridad.

En las grabaciones se observó que la víctima era perseguida por sujetos a bordo de un vehículo color negro que le cerró el paso; ante estas evidencias, se levantó una denuncia por la desaparición de Lorena 'N'.

La Fiscalía General del Estado (FGE) procedió a activar los protocolos para la búsqueda y localización de la mujer de 46 años de edad, entre ellos el Protocolo Alba; asimismo, se realizaron diversos actos de investigación.

La Comisión de Búsqueda de Personas participó en estas acciones, hasta que el 21 de octubre a las 9:50 horas se reportó el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer, a través de una llamada al 9-1-1.

El cadáver fue localizado en la Autopista Libramiento Arco Norte a la altura del kilómetro 223+400 en el municipio de San Martín Texmelucan de Puebla.

Las autoridades confirmaron que el cuerpo corresponde a las características físicas y de vestimenta de Lorena 'N' por lo que ya se encuentran realizando las investigaciones correspondientes y la búsqueda de los responsables que privaron de la libertad a la víctima.

Sobre el caso de Alma 'N', dieron a conocer que el 17 de septiembre de 2026 la mujer había acudido a dejar a su hijo menor a la guardería del Instituto Mexicano del Seguro Social de Cholula a las 8:00 horas, y lo debía recoger a las 15:00 horas.

Al no acudir por su hijo, personal de la institución dio aviso a sus familiares; en ese momento inició una búsqueda en su domicilio en donde encontraron la puerta de la vivienda y de su vehículo abiertos, además, su bolso de mano estaba al interior de dicha unidad.

Los vecinos no reportaron anomalías en dicho lugar, sin embargo, al llamar a la mujer su teléfono los enviaba al buzón de voz; por ello, la Fiscalía Especializada en Desaparición de Personas realizó más de 20 actos de investigación.

Entre estas diligencias se aseguro el vehículo de la víctima y se obtuvieron grabaciones en donde se observa el momento en el que suben a la víctima a un automóvil color gris.

Asimismo, se realizaron cateos en donde se logró asegurar un vehículo relacionado con la desaparición de la víctima.

Fue el 21 de septiembre del presente año, que se localizó el cuerpo sin vida de una mujer en Santa Cruz Alcuyeca en Tecali de Herrera, al día siguiente los familiares confirmaron que se trataba de Alma 'N'.

La Fiscalía Especializada solicitó que se ejerza acción penal contra una persona que fue identificada como participante en la desaparición de la víctima. Las investigaciones por este caso continúan abiertas en busca de la localización de los responsables.

Con información de N+

MCS