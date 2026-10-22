Homicidios

Fiscalía Revela Avances y Cronología de los Asesinatos de Alma y Lorena en Puebla

Cámaras de seguridad captaron el momento en que ambas víctimas fueron privadas de su libertad en diferentes ocasiones, familiares exigen justicia

Lorena 'N' y Alma 'N' fueron halladas sin vida en Puebla tras ser privadas de su libertad.Lorena 'N' y Alma 'N' fueron halladas sin vida en Puebla. Foto: Protocolo Alba

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La Fiscalía de Puebla revela detalles sobre la privación de la libertad de Alma y Lorena, quienes fueron localizadas sin vida; cámaras de seguridad captaron evidencias.

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