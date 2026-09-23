Luego de permanecer varios días desaparecida en Puebla, fue localizada sin vida la maestra Alma González Montiel quien impartía la materia de educación física en una primaria ubicada en el Barrio de Tlaltepango en el municipio de San Pablo del Monte, Tlaxcala.

La mujer de 40 años edad fue reportada como desaparecida desde el 17 de septiembre de 2026 luego de ser vista por última vez en el Fraccionamiento San Miguel ubicado en el municipio poblano de Cuautlancingo.

El hallazgo del cuerpo de la profesora fue en un camino de terracería que comunica a Cuautinchán con Santa Cruz Alpuyeca perteneciente al estado de Puebla.

El cadáver se encontraba envuelto en una lona y presentaba evidentes signos de violencia, por lo que fue necesaria la intervención de agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Horas después de las diligencias de ley, los familiares la lograron identificar que se trataba de Alma González Montiel por lo que su búsqueda terminó con esta lamentable noticia.

A través de aun comunicado, la familia González Montiel confirmó el fallecimiento de Alma y agradecieron cada mensaje, llamada, oración y muestra de cariño que han recibido, esto agregaron: "Su apoyo y acompañamiento significan mucho para nuestra familia".

Además, pidieron comprensión y respeto en este momento difícil, por otro lado, la maestra Lilia Caritina también despidió a la profesora de quien lamentó el hallazgo pues considera que toda la comunidad tlaxcalteca deseaba verla regresar a casa, esto mencionó: "Me uno con respeto y solidaridad al dolor de la familia González Montiel, de sus seres queridos, compañeros de trabajo, alumnos y de toda la comunidad educativa que hoy lamenta su partida".El Ayuntamiento de San José Teacalco también emitió sus más sinceras condolencias, al igual que instituciones educativas y compañeros de la profesora.

La Fiscalía del Estado de Tlaxcala, continuará con las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y asegurar que los responsables paguen conforme lo dicta la ley.

Con información de N+

MCS