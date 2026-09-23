Homicidios

Localizan Sin Vida en Puebla a Maestra de Educación Física de Tlaxcala

Alma González Montiel era profesora en una primaria de San Pablo del Monte y fue reportada como desaparecida en la entidad poblana

Maestra Alma González Montiel localizada sin vida.Alma González fue localizada sin vida tras días de búsqueda. Foto: Facebook Factos

Destacado

La desaparición de Alma González Montiel, maestra de Tlaxcala, termina en tragedia. Su cuerpo fue encontrado en Puebla con signos de violencia.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+