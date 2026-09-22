Homicidios

Ataque Armado deja Un hombre Muerto y Una Mujer Herida en Villa del Real, Tijuana

La agresión ocurrió sobre la calle La Cruz, donde ambas víctimas recibieron disparos

Ataque Armado deja Un hombre Muerto y Una Mujer Herida en Villa del Real, TijuanaAtaque Armado deja Un hombre Muerto y Una Mujer Herida en Villa del Real, Tijuana | Foto: N+
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