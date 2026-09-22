Un hombre murió y una mujer resultó lesionada tras un ataque armado registrado en la tercera sección de Villa del Real, en Tijuana.

La agresión ocurrió sobre la calle La Cruz, donde la pareja fue atacada con disparos de arma de fuego. El hombre recibió heridas que le provocaron la muerte y quedó sin vida sobre la banqueta.

La mujer también resultó lesionada por proyectil de arma de fuego. Paramédicos acudieron al lugar para brindarle atención y, después de estabilizarla, fue trasladada a un hospital para recibir atención médica.

Hasta el momento no se cuenta con información sobre personas detenidas ni sobre los responsables de la agresión. Las autoridades mantienen las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

Información Miguel Martínez

APG