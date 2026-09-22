Taylor Swift confirmó que su nuevo sencillo, "Patient Zero", se estrenará el próximo 25 de septiembre. La cantante hizo el anuncio a través de sus redes sociales, donde también informó que el tema ya está disponible en preventa por tiempo limitado en su tienda oficial.

En su publicación, la intérprete escribió que llevaba tiempo esperando con impaciencia para compartir la noticia, y acompañó la fecha de lanzamiento con una larga serie de signos de exclamación. También precisó que la preventa estaría abierta solo durante 24 horas.

El lanzamiento incluye tres CDs de edición de coleccionista, cada uno con portada a doble cara:

"Patient Zero", versión original

"Patient Zero" (versión acústica)

"Patient Zero" (versión para piano)

Cada disco tiene un precio de 3.99 dólares. La tienda también permite añadir las tres ediciones al carrito en una sola compra.

Los CDs estarán disponibles hasta el 23 de septiembre de 2026 a la 1:59 p.m., hora del Este de Estados Unidos, que equivale a las 11:59 a.m. en el centro de México. La tienda advierte que la venta está sujeta a disponibilidad, por lo que las ediciones podrían agotarse antes del cierre.

Las ediciones físicas limitadas y las versiones alternativas de una misma canción se han convertido en un recurso habitual en los lanzamientos de Swift. Este tipo de ventas, disponibles solo por unas horas, suele impulsar las cifras de consumo de sus sencillos durante la semana de estreno, que cuentan para las listas de popularidad como el Billboard Hot 100.

Hasta el momento, la cantante no ha revelado detalles adicionales sobre la canción, como su temática, colaboraciones o si formará parte de un próximo proyecto discográfico.