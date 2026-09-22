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Taylor Swift Anuncia su Nueva Canción 'Patient Zero' con CDs para Coleccionistas

Con una cuenta regresiva y easter eggs relacionados con el número cero, Taylor Swift anunció su nuevo sencillo "Patient Zero"

Taylor Swift Sorprende en Estreno Toy Story 5: Estas Dos Canciones Interpretó En VivoFoto: GettyImages

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Taylor Swift lanza 'Patient Zero' con ediciones coleccionables. Solo 24 horas para la preventa. Descubre más sobre este esperado sencillo.

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