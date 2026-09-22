Pronóstico del tiempo

Vienen 4 Días de Lluvias y Descenso de Temperatura en estos Estados por Primer Frente Frío

Un sistema frontal se aproxima a México por la frontera norte; la Comisión Nacional del Agua detalla cuáles serán sus efectos

Bajas temperaturas, neblina y cielos nublados en Zacatecas en enero 2026. Foto: Cuartoscuro | ArchivoBajas temperaturas, neblina y cielos nublados en Zacatecas en enero 2026. Foto: Cuartoscuro | Archivo

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+