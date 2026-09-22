A partir de este día y por lo menos hasta el viernes 25 de septiembre, el primer frente frío de la temporada y su masa de aire asociada impactarán varias entidades de México con lluvias fuertes, rachas de viento, tolvaneras y descenso de temperatura.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el sistema frontal se aproximará este martes a la frontera norte del país, donde ocasionará fuertes rachas de viento y posibles tolvaneras.

Pero los efectos se extenderán a partir del miércoles, ya que el frente frío número 1 se desplazará gradualmente sobre el norte del golfo de México.

Mientras que su masa de aire frío entrará mañana por el norte y noreste del país, y ahí interactuará con un canal de baja presión, una circulación ciclónica y una vaguada en altura sobre el golfo de México y la península de Yucatán.

Debido a ello, el SMN pronosticó lluvias fuertes, muy fuertes e intensas en los estados del noreste, oriente y sureste del territorio nacional, incluida la península de Yucatán.

Además, previó un refrescamiento de las temperaturas en el norte y centro de México, así como viento de componente norte con rachas de 40 a 60 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec.

Según los mapas de pronóstico, la masa de aire abarcará los estados de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Durango y San Luis Potosí.

Este será el primer frente frío de la temporada 2026-2027, que abarca de septiembre a mayo.

Según las previsiones del Meteorológico Nacional, en ese periodo se espera el ingreso de 56 frentes fríos, seis más que el promedio, distribuidos de la siguiente forma por mes:

Septiembre (3), octubre (7), noviembre (8), diciembre (9), enero (8), febrero (7), marzo (6), abril (6) y mayo (2).

Pero además, el SMN recordó que la temporada invernal será influenciada por el fenómeno climatológico El Niño, con mayor incidencia de frentes fríos y más tormentas invernales.

Los estados más afectados por sistemas frontales podrían ser Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango y Tamaulipas.

Mientras que por eventos de Norte serían Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y algunas entidades de la Península de Yucatán, dijo.

Un frente frío es el choque de dos masas de aire (una fría y una cálida), que ocasiona la formación de tormentas severas y eventos de Norte.

Estos fenómenos meteorológicos son impulsados por una masa de aire frío, a una velocidad entre 40 y 60 kilómetros por hora, y sus efectos incluyen bajas temperaturas, lluvias, nevadas, ondas gélidas, oleaje elevado y viento.

SPB