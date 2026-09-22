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Se Hunde Embarcación en Acapulco tras Cierre de Puertos por Huracán Polo

En el estado de Guerrero se prevén fuertes lluvias que podrían causar encharcamientos, inundaciones y deslaves

En Acapulco, Guerrero, se esperan lluvias fuertes y vientos por efectos del huracán Polo. Foto: N+En Acapulco, Guerrero, se esperan lluvias fuertes y vientos por efectos del huracán Polo. Foto: N+

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