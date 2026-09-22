Una embarcación se hundió en un club de playa de la zona tradicional de Acapulco, Guerrero, debido a las condiciones de fuerte oleaje que se presentan en el litoral por la influencia del huracán Polo.

El hundimiento ocurrió después de que las autoridades determinaran el cierre de puertos a la navegación como medida preventiva ante las condiciones marítimas generadas por el fenómeno meteorológico.

En el estado activaron el Plan DN-III-E ante los posibles efectos del fenómeno climático. En las playas de Acapulco se registra mar picado y oleaje elevado, condiciones que complican la navegación y representan un riesgo para las embarcaciones que permanecen en el mar.

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el huracán presenta vientos máximos sostenidos de 270 kilómetros por hora (km/h), con rachas de 325 km/h.

Las autoridades también mantienen vigilancia sobre las condiciones meteorológicas en la entidad, debido a que se prevén lluvias fuertes que podrían generar encharcamientos, inundaciones y deslaves.

FBPT