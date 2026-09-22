Seguridad

Detienen a Seis por Presuntamente Drogar a Clientes en Bares de Aguascalientes

Los supuestos delincuentes hurtaban joyas, teléfonos celulares y hasta tarjetas bancarias

Fiscalía del Estado de AguascalientesLos detenidos, presuntamente, son originarios de Puebla. Foto: N+

Destacado

Detienen a seis por drogar y robar a clientes en bares de Aguascalientes. Se prevé proceso por robo.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+