En Aguascalientes, autoridades detuvieron a al menos seis personas, presuntamente relacionadas con un esquema para drogar a clientes de bares y antros del norte de la ciudad y posteriormente despojarlos de sus pertenencias. Se prevé que en los próximos días sean vinculadas a proceso por el delito de robo.

De acuerdo con las autoridades, en días recientes fueron detenidos cuatro hombres y dos mujeres, quienes presuntamente operaban bajo este modus operandi en centros de diversión nocturna. Se les señala por su probable participación en el robo de dinero en efectivo, joyas, teléfonos celulares y tarjetas bancarias.

Tras las detenciones también circuló la versión de que los sospechosos eran investigados por el delito de homicidio; sin embargo, la autoridad ministerial desmintió esta información. Hasta el momento, se prevé que enfrenten un proceso por robo.

Por otra parte, trascendió que los detenidos no serían originarios de Aguascalientes, sino de Puebla. No obstante, las autoridades continúan con las investigaciones.