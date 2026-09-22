Una amenaza de tiroteo localizada en uno de los baños de la primaria Ignacio Manuel Altamirano generó la activación de los protocolos de seguridad en Piedras Negras.

La mañana de este martes, previo al ingreso de los estudiantes al plantel, autoridades educativas y elementos de Seguridad Pública Municipal implementaron un operativo de revisión, luego de que fuera localizado un mensaje con una amenaza de tiroteo en uno de los sanitarios.

De acuerdo con la información proporcionada, el mensaje fue encontrado en uno de los baños de la escuela y, de manera preliminar, se presume que podría estar relacionado con un supuesto reto viral difundido a través de redes sociales.

Jacqueline García, encargada del C2, informó que se implementó el operativo Mochila Sana y Segura, con la finalidad de salvaguardar la integridad de la comunidad estudiantil.

Durante las inspecciones se utilizaron detectores de metales y se revisaron las pertenencias de los estudiantes que ingresaban al plantel. Como resultado de estas acciones, no se detectó ningún arma ni objeto que representara un riesgo para la comunidad escolar.

Las autoridades mantienen los protocolos preventivos al interior del plantel y se espera que se realicen las investigaciones correspondientes para determinar el origen del mensaje y establecer las responsabilidades que pudieran derivarse de estos hechos.