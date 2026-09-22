Seguridad

Amenaza de Tiroteo Moviliza a Policía en Primaria de Piedras Negras, Coahuila

Elementos de Seguridad Pública Municipal arribaron al plantel para salvaguardar la integridad de los alumnos

Amenaza de Tiroteo Moviliza a Policía en Primaria de Piedras Negras, CoahuilaDurante las inspecciones se utilizaron detectores de metales y se revisaron las pertenencias de los estudiantes. Foto: N+

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Durante las inspecciones se utilizaron detectores de metales y se revisaron las pertenencias de los estudiantes.

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