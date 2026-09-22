Ante el pronóstico de tormentas, ráfagas de viento y posible caída de granizo para los próximos días en Ciudad Juárez, este martes se anunció la suspensión de clases presenciales en escuelas de nivel básico y universidades.

A través de un comunicado, la Secretaría de Educación y Deporte informó que las actividades educativas cambiarán de modalidad presencial a virtual a partir de este martes 22 y hasta el miércoles 23 de septiembre. La medida aplica para los municipios de Ciudad Juárez, Guadalupe y Práxedis G. Guerrero.

En el caso de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), también se suspenderán las clases presenciales este miércoles 23 de septiembre, por lo que las actividades académicas se realizarán de manera virtual.

La medida contempla al Instituto de Ciencias Sociales y Administración, Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte, Instituto de Ingeniería y Tecnología, Instituto de Ciencias Biomédicas, Ciudad Universitaria, así como los campus de Nuevo Casas Grandes y Cuauhtémoc.

El subsecretario de Educación Básica, Lorenzo Arturo Parga Amado, señaló que estas acciones responden a la necesidad prioritaria de salvaguardar la integridad física de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, así como de docentes, directivos y personal de apoyo.

Finalmente, las autoridades exhortaron a la comunidad educativa a mantenerse atenta a las indicaciones que emitan las instancias correspondientes ante las condiciones meteorológicas previstas.