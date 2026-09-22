Educación

Suspenden Clases de Escuelas de Nivel Básico y Superior por Lluvias en Ciudad Juárez

Ante la alerta de Protección Civil, la Secretaría de Educación y Deporte anunció cambios en la modalidad de las actividades educativas

Suspenden clases de nivel básico y superiorSuspenden clases de nivel básico y superior. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Tormentas y granizo en Ciudad Juárez obligan a suspender clases presenciales. Educación básica y UACJ pasan a virtual.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+