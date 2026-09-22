La Secretaría de Educación Pública (SEP) publicó este martes en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el acuerdo que establece las condiciones para el uso responsable, seguro y educativo de dispositivos digitales personales en las escuelas de México.

El acuerdo establece que, en primaria y secundaria, se restringe el uso de teléfonos celulares, dispositivos inteligentes y equipos electrónicos personales durante toda la jornada escolar.

La SEP señala que estos dispositivos pueden ser herramientas útiles para el aprendizaje cuando se utilizan con fines pedagógicos. Sin embargo, advierte que su uso inadecuado, excesivo o sin regulación puede afectar la atención, la concentración, la interacción y el aprovechamiento académico de los estudiantes.

En educación media superior, cada plantel deberá definir las medidas para limitar el uso no pedagógico de estos dispositivos. Entre las opciones se encuentran su resguardo en espacios designados, establecer horarios y áreas autorizadas, suspender su uso durante toda la jornada o permitirlo de manera programada con fines educativos.

En educación superior se fomentará el uso responsable y seguro de teléfonos celulares y otros dispositivos, de acuerdo con los acuerdos de cada comunidad educativa y respetando la autonomía de las instituciones.

Las autoridades educativas informaron que a partir de este martes 22 de septiembre comenzará un periodo de 30 días hábiles para presentar los lineamientos a las comunidades escolares mediante asambleas informativas y de sensibilización.

Por su parte, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, señaló que el acuerdo busca contribuir a la construcción de entornos escolares saludables, seguros e inclusivos, que favorezcan el aprendizaje, la convivencia y el desarrollo integral de los estudiantes.

De acuerdo con la SEP, más de 565 mil maestras y maestros participaron en una encuesta durante la Fase Intensiva del Consejo Técnico Escolar, de los cuales 81% apoyó la creación de reglas y lineamientos para regular el uso de dispositivos digitales en los planteles.