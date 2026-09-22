Educación

¿Qué Pasará con los Celulares en Todas las Escuelas de México? SEP Explica el Acuerdo

La medida contempla reglas distintas según el nivel educativo y comenzará con un periodo de información para maestros y familias

¿Qué Pasará con los Celulares en Todas las Escuelas de México? SEP Explica el Acuerdo¿Qué Pasará con los Celulares en Todas las Escuelas de México?. Foto: Cuartoscuro

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La SEP regula el uso de celulares en escuelas: en primaria y secundaria se prohíbe durante toda la jornada.

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