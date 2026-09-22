El primer mes del ciclo escolar está por terminar y como lo indica el calendario SEP se realizará el Consejo Técnico Escolar de septiembre de 2026. Por ello, acá en N+ te decimos cuándo se suspenden las clases y qué se revisa en el CTE.
Después de las Fiestas Patrias, las actividades en las escuelas de preescolar, primaria y secundaria volverán a parar, por lo cual los alumnos podrán disfrutar de tres días de descanso, es decir un puente escolar.
El Consejo Técnico Escolar (CTE) es un órgano colegiado de cada escuela de Educación Básica, encargado de tomar y ejecutar decisiones enfocadas en alcanzar el máximo logro de los aprendizajes de todos los alumnos de la misma.
Este consejo está integrado por el director y todos los docentes frente a grupo, incluidos los de Educación Física, Especial, Inglés, Cómputo y Asesores Técnico Pedagógicos, entre otros, que se encuentran directamente relacionados con los procesos de enseñanza y aprendizaje de los alumnos.
Durante las juntas, que se realizan el último viernes del mes, el CTE establece acciones y responsabilidades para atender las prioridades educativas de la escuela, dando así el día libre a los estudiantes de las escuelas de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
Esta junta de profesores y directores se realizará este viernes 25 de septiembre de 2026 en las escuelas de preescolar, primaria y secundaria de México, por lo que los estudiantes tendrán un puente de tres días y deberán de volver a sus planteles el lunes 28 de septiembre.
El Consejo Técnico Escolar se realiza casi todos los meses, excepto cuando hay vacaciones como sucede en diciembre y marzo. Estos días hay CTE programado en el calendario escolar SEP 2026-2027: