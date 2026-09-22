Educación

Consejo Técnico Escolar de Septiembre 2026: Fecha de Suspensión de Clases y Qué Se Revisa

Conoce cuándo es el CTE de septiembre 2026 y qué temas se hablarán en la junta de profesores y directores en las escuelas de preescolar, primaria y secundaria

Checa Cuándo es el Consejo Técnico Escolar de Septiembre 2026SEP realizará el primer CTE del ciclo escolar 2026-2027. Foto: Cuartoscuro

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