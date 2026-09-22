El primer mes del ciclo escolar está por terminar y como lo indica el calendario SEP se realizará el Consejo Técnico Escolar de septiembre de 2026. Por ello, acá en N+ te decimos cuándo se suspenden las clases y qué se revisa en el CTE.

Después de las Fiestas Patrias, las actividades en las escuelas de preescolar, primaria y secundaria volverán a parar, por lo cual los alumnos podrán disfrutar de tres días de descanso, es decir un puente escolar.

El Consejo Técnico Escolar (CTE) es un órgano colegiado de cada escuela de Educación Básica, encargado de tomar y ejecutar decisiones enfocadas en alcanzar el máximo logro de los aprendizajes de todos los alumnos de la misma.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Sheinbaum Revela Cuándo Inicia Regulación de Celulares y Pantallas en Escuelas

Este consejo está integrado por el director y todos los docentes frente a grupo, incluidos los de Educación Física, Especial, Inglés, Cómputo y Asesores Técnico Pedagógicos, entre otros, que se encuentran directamente relacionados con los procesos de enseñanza y aprendizaje de los alumnos.

Durante las juntas, que se realizan el último viernes del mes, el CTE establece acciones y responsabilidades para atender las prioridades educativas de la escuela, dando así el día libre a los estudiantes de las escuelas de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Es probable que uno de los temas principales del CTE de septiembre 2026 sea la regulación de los celulares en las escuelas, luego de que la SEP anunciara el acuerdo y Sheinbaum confirmara la fecha de inicio.

Esta junta de profesores y directores se realizará este viernes 25 de septiembre de 2026 en las escuelas de preescolar, primaria y secundaria de México, por lo que los estudiantes tendrán un puente de tres días y deberán de volver a sus planteles el lunes 28 de septiembre.

El Consejo Técnico Escolar se realiza casi todos los meses, excepto cuando hay vacaciones como sucede en diciembre y marzo. Estos días hay CTE programado en el calendario escolar SEP 2026-2027:

Viernes 25 de septiembre de 2026.

Viernes 30 de octubre de 2026.

Viernes 27 de noviembre de 2026.

Viernes 29 de enero de 2027.

Viernes 26 de febrero de 2027.

Viernes 30 de abril de 2027.

Viernes 28 de mayo de 2027.

Viernes 25 de junio de 2027.

PPP