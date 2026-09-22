Seguridad

Capturan a Dos Hombres por Portar Armas Sin Permisos en Puebla

Orlando 'N' y David 'N' fueron detenidos por las fuerzas estatales, con una pistola y un revólver, en los municipios de Tehuacán y Atzitzihuacan

Detenidos por portar armas sin licencia en Tehuacán y Atzitzihuacan en Puebla.Detenidos por portar armas sin licencia en Puebla. Foto: SSP Puebla

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Dos hombres detenidos en Puebla por portar armas sin licencia. Las sanciones incluyen multas de hasta $46,924 MXN y prisión.

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