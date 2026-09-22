Dos hombres fueron detenidos en diferentes municipios del estado de Puebla por su probable participación en el delito de portación de arma de fuego sin la licencia correspondiente.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) ejecutó las revisiones a los implicados logrando su detención derivado a que ninguno de los dos pudo comprobar la legalidad de sus pistolas.

Orlando 'N' de 35 años de edad fue detenido por la Policía Estatal en la junta auxiliar San Juan Amecac, perteneciente al municipio de Atzitzihuacan; Entre sus pertenencias se encontraba una pistola abastecida con tres cartuchos útiles.

Por otro lado, David 'N' de 19 años de edad fue capturado por las fuerzas estatales cuando trasladaba un revólver y dos municiones a bordo de un vehículo con placas de circulación del Estado de México. Esto en la colonia México 68 Norte, del municipio de Tehuacán.

Ambos hombres fueron aprehendidos conforme al protocolo correspondiente y procedieron a ser trasladados al Ministerio Público para que las autoridades competentes determinaran su situación jurídica.

🚔 La Policía Estatal detuvo a dos hombres en Puebla por portación de arma de fuego sin licencia.



📍 En Atzitzihuacan fue asegurado Orlando N., de 35 años, con una pistola y tres cartuchos útiles.



📍 En Tehuacán, David N., de 19 años, fue localizado a bordo de un vehículo con… pic.twitter.com/tUbSMWoaWA — Secretaría de Seguridad Pública (@SSPGobPue) September 22, 2026

Cabe destacar que la multa por portación de arma sin licencia en Puebla es de 100 a 400 veces el valor diario de la UMA (Unidad de Medida y Actualización), lo que equivale de $11,731 a $46,924 pesos mexicanos, de acuerdo al INEGI.

Además de la sanción económica, los que cometan este delito pueden ser sentenciados con penas de tres hasta ocho años en prisión; Si se portan más de dos armas la condena puede aumentar hasta en dos terceras partes adicionales.

Por su parte, el Gobierno del Estado refrendó su compromiso de fortalecer las labores de prevención, vigilancia y reacción en los 217 municipios que conforman Puebla a través de los operativos por parte de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Con información de N+

MCS