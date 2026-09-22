La Policía Estatal de Caminos aseguró más de mil pares de calzado presuntamente apócrifo sobre la autopista Salamanca-León en Guanajuato.

Los hechos fueron a la altura de la caseta de cobro de puerto interior, donde también fueron detenidos dos hombres originarios de Puebla que trasladaban la mercancía sin documentación legal.

De acuerdo con la autoridad, el operativo se desplegó tras detectar un camión ligero blanco, con placas poblanas, cuyo conductor realizó una maniobra de riesgo, por lo que se le marcó el alto.

Al pedirle facturas o guías que acreditaran la procedencia del cargamento, admitió no contar con ellas.

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Al verificar la unidad, los oficiales localizaron más de mil pares de calzado con características de mercancía falsa.

Por lo que tanto el vehículo como el cargamento quedaron a resguardos, mientras que Diego ’N’, de 32 años, y Eleazar ’N’, de 59, fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente.