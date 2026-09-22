Seguridad

Aseguran Más de Mil Pares de Calzado Apócrifo en Autopista Salamanca-León

Dos hombres también fueron detenidos, originarios de Puebla, quienes eran los que tripulaban el camión

Más de Mil Pares de Zapatos Fueron Asegurados en la Carretera Salamanca-León.Más de Mil Pares de Zapatos Fueron Asegurados en la Carretera Salamanca-León. Foto: N+

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Los hechos se registraron a la altura de la caseta de cobro de Puerto Interior.

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