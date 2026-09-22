Un hombre de 82 años, paciente del área de urología, murió al caer de un cuarto piso en el interior del Centro Médico Siglo XXI, en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México (CDMX).

Los hechos ocurrieron en el área de la salida de emergencia de la Unidad de Alta Especialidad del hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Hasta ese punto se trasladaron de inmediato elementos de la Fiscalía General de Justicia capitalina, para iniciar la carpeta de investigación y determinar las causas exactas del fallecimiento.

Según los primeros reportes, el hombre de la tercera edad habría caído desde el cuarto piso en el área de las escaleras metálicas.

Peritos de la CDMX comenzaron las indagatorias en la zona y las labores correspondientes para el trasado del cuerpo al Ministerio Público.

Por su parte, el IMSS publicó una tarjeta informativa en la que lamentó el fallecimiento y expresó sus condolencias a familiares y seres queridos.

Detalló que el paciente se encontraba hospitalizado bajo atención del servicio de urología, luego de que el 21 de septiembre fue sometido a una cirugía que concluyó sin complicaciones, de acuerdo con el parte médico.

“Durante la madrugada de este 22 de septiembre fue valorado por personal médico. Posteriormente, se recibió el reporte de que el paciente habría salido hacia el área de las escaleras de emergencia y, momentos después, se localizó al paciente tras una caída desde el cuarto piso; personal médico acudió al lugar y constató ausencia de signos vitales”, refirió.

El IMSS dijo que se notificó del hecho a las autoridades competentes y afirmó que colabora en las diligencias y realiza la revisión institucional correspondiente para esclarecer las circunstancias de los hechos.

“En tanto concluyen dichas diligencias, no es posible establecer ni anticipar la mecánica de los hechos ni las causas asociadas al fallecimiento” ocurrido en la UMAE Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI, puntualizó.

SPB