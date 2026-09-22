Accidentes

Muere Hombre por Caída desde Cuarto Piso en el Centro Médico Sigo XXI en CDMX

IMSS lamenta fallecimiento de la víctima, un paciente del área de urología de 82 años

Video
Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial.
Muere Hombre por Caída en el Centro Médico Siglo XXI, CDMX

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+