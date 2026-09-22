Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia firmaron este martes, en el marco de la Asamblea General de la ONU, el acuerdo de seguridad que alcanzaron tras las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de invadir la isla ártica.

Durante su discurso ante la ONU, Trump aseguró que Estados Unidos comenzará a construir 2 grandes bases en Groenlandia "de inmediato".

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"Iniciaremos de inmediato el proceso para desarrollar una importante presencia militar en las ubicaciones adecuadas. Construiremos dos bases militares de gran envergadura", anunció Trump en su discurso ante la Asamblea General de la ONU.

Durante meses, Trump ha expresado sus planes de que Groenlandia pase a formar parte de Estados Unidos y ha amenazado con arrebatarle el territorio semiautónomo a Dinamarca, un aliado de la OTAN. El martes, no respondió a las preguntas sobre si la adquisición de Groenlandia por parte de Estados Unidos estaba descartada.

Estados Unidos ha tenido presencia en Groenlandia durante muchos años.

Funcionarios de Estados Unidos, Groenlandia y Dinamarca negociaron durante meses entre bastidores, buscando soluciones para abordar algunas de las preocupaciones de seguridad de Trump sobre la isla rica en minerales.

Las intenciones de Trump respecto a Groenlandia tensaron las relaciones dentro de la OTAN, y la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, advirtió que una toma de control por parte de Estados Unidos equivaldría al fin de la alianza atlántica.

El enfrentamiento inquietó a muchos de los aproximadamente 56,000 habitantes de Groenlandia y creó una brecha entre Estados Unidos y Dinamarca y sus socios de la Unión Europea, que intensificaron los ejercicios de seguridad y el apoyo financiero a la isla.

El comercio y las esperanzas de apropiarse de recursos han influido en la preocupación por el futuro de Groenlandia: aproximadamente dos tercios de su territorio se encuentran dentro del Círculo Polar Ártico, donde el deshielo ha abierto rutas marítimas adicionales.

En su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas el martes por la mañana, Trump ofreció algunos detalles del acuerdo.

“Comenzaremos de inmediato el proceso de desarrollar una importante presencia militar en los lugares apropiados”, dijo, incluyendo “la construcción de dos bases militares muy importantes”.

El parlamento danés aprobó el año pasado un proyecto de ley que permite la instalación de bases militares estadounidenses en territorio danés, ampliando así un acuerdo militar de 2023 alcanzado con la administración Biden que otorgaba a las tropas estadounidenses un amplio acceso a las bases aéreas en Dinamarca.

Anteriormente, Trump insistió en que Estados Unidos necesitaba "apoderarse de Groenlandia" para evitar que Rusia o China hicieran lo mismo. Si bien Trump afirmó que preferiría "llegar a un acuerdo" por el territorio, añadió: "De una forma u otra, vamos a tener Groenlandia".

El acuerdo, publicado por el gobierno danés tras su firma, permite a Washington "modernizar y ampliar" sus actividades en la base espacial de Pituffik, en el noroeste de Groenlandia.

También indica que Estados Unidos puede establecer “zonas de defensa” en Narsarsuaq, al sur, y en Mestersvig, al este, y que “podrá establecer zonas de defensa adicionales en Groenlandia y reforzar sus operaciones o instalaciones militares”. Washington deberá adjudicar contratos de bienes y servicios relacionados con el establecimiento, mantenimiento o desmantelamiento de dichas bases “a proveedores groenlandeses en la mayor medida posible”.

El acuerdo contempla una amplia movilidad militar estadounidense en el territorio de Groenlandia, incluido el "acceso submarino".

Ningún país que no pertenezca a la OTAN podrá establecer "sus propias instalaciones militares, tripuladas o no tripuladas, en Groenlandia", ni tener una presencia militar "permanente", a menos que los signatarios acuerden lo contrario.

El acuerdo "no tiene fecha de finalización" y, si Groenlandia decide independizarse, aceptará permanecer en la OTAN y asumir los derechos y obligaciones de Dinamarca en virtud del acuerdo.

TLS