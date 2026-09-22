Internacional

Trump Firma Acuerdo con Groenlandia y Dinamarca ante Asamblea General de la ONU

Trump aseguró que Estados Unidos comenzará a construir 2 grandes bases en la isla "de inmediato".

Trump firmó aucuerdosDonald Trump, la primera ministra Mette Frederiksen y el primer ministro Jens-Frederik Nielsen durante la firma el 22 de septiembre de 2026. Foto AP

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