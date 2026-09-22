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‘No Vamos a Cerrar CNN’: Marco Rubio Defiende Veto de Trump a Medios en la Casa Blanca

El secretario de Estado aseguró que las restricciones únicamente impiden que determinados medios trabajen desde las oficinas de la sede presidencial

‘No Vamos a Cerrar CNN’: Marco Rubio Defiende Veto de Trump a Medios en la Casa BlancaMarco Rubio: ‘No Vamos a Cerrar CNN’. Foto: Reuters

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Marco Rubio defiende el veto de Trump a CNN y otros medios en la Casa Blanca. Asegura que no se busca cerrar CNN, solo limitar su acceso a las oficinas presidenciales.

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