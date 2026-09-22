El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, defendió la decisión del presidente Donald Trump de prohibir la entrada a CNN, MS NOW y Politico a la Casa Blanca para realizar su trabajo.

En una entrevista con NBC, Rubio aseguró que el Gobierno estadounidense no está acosando ni intentando cerrar a los medios con los que mantiene desacuerdos.

“No vamos a cerrar CNN”, afirmó el funcionario, quien señaló que las restricciones únicamente impiden que esos medios trabajen desde las oficinas de la Casa Blanca.

Marco Rubio agregó que no existen operativos para cerrar las instalaciones de las empresas de comunicación, detener a sus trabajadores o sacarlas del aire.

Mientras tanto, CNN, MS NOW y Politico notifican a la administración de Trump que presentarán una demanda por la negativa de acceso a la Casa Blanca.

Los tres medios señalan que el gobierno revocó las credenciales de sus periodistas sin previo aviso ni procedimiento, debido a sus reportajes, y advierten que la medida amenaza la libertad de prensa y el derecho del público a recibir información independiente.

La restricción ocurre después de que periodistas de los tres medios tienen impedido el acceso a la Casa Blanca y sus credenciales son desactivadas o confiscadas al acudir a trabajar.

La presidenta de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, Jacqui Heinrich, pide al gobierno de Trump restablecer de inmediato el acceso de los tres medios y advierte que el criterio utilizado para excluirlos podría aplicarse posteriormente a otras organizaciones.