Puebla es el estado del país que registró mayor número de tomas clandestinas de gas LP durante el primer trimestre de 2026.

De acuerdo con Petróleos Mexicanos (Pemex) se registraron 290 reportes, lo que significó un aumento de 33% más, que en el mismo período del año anterior.

Según el reporte cada 51 minutos y 27 segundos ocurre una perforación ilícita de hidrocarburos y cada 7 horas con 19 minutos una en ductos de gas licuado de petróleo. Tepeaca, Tlahuapan, Los Reyes de Juárez y San Martín Texmelucan fueron los municipios con más casos en donde concentraron el 66.5%.

Durante estos primeros seis meses del 2026, en Puebla se contabilizaron un total de 290 perforaciones ilegales hechas en ductos de gas LP de la red nacional.

El municipio de Tepeaca encabeza la lista con 81 tomas clandestinas, Tlahuapan registra 47, Los Reyes de Juárez 39, San Martín Texmelucan 26, San Matías Tlalancaleca 20, Acatzingo 13, Amozoc 12, San Salvador El Verde 14, Acajete 7, Huejotzingo 15, Quecholac 4, Tecamachalco 4, Coronango 2, Cuautlancingo 2, Palmar de Bravo 3, Puebla capital con una.

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De enero a junio de 2026, se identificó una toma clandestina de hidrocarburo (petrolífero) en el país cada 53 minutos 30 segundos y de gas LP cada 7 horas 27 minutoshttps://t.co/0giISjQxr3 pic.twitter.com/z05nz3OPRw — IGAVIM ObsCiudadano (@IGAVIM) September 18, 2026

Por robo de combustibles, Hidalgo es el primer lugar del país con 731 tomas, Jalisco 578, Estado de México 189, Nuevo León 186, Guanajuato 181, Querétaro 156, Baja California 113 y Puebla en el octavo lugar con 103.

Es decir que durante ese mismo periodo, las tomas clandestinas por ductos de hidrocarburo registraron una baja con un total de 11 reportes, es decir, el 5.8%. De acuerdo al Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal (IGAVIM) se realizaron aproximadamente cada día con una hora.

Los municipios poblanos con más registros de robos de combustibles son Huauchinango con 88 tomas clandestinas, Ahuazotepec, con 42, Venustiano Carranza con 21 y Jalpan con 19 tomas ilegales.

Con información de N+

MCS