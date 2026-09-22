Seguridad

Puebla Lidera Tomas Clandestinas de Gas LP en el País; Aumentaron un 33%

Tepeaca, Tlahuapan, Los Reyes de Juárez y San Martín Texmelucan fueron los municipios que reportaron mayor incidencia este semestre

Puebla lidera tomas clandestinas de gas LP en México.Cada 15 horas detectan una toma clandestina en Puebla. Foto: Gobierno de México

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Cada 7 horas hay una toma clandestina de gas LP en Puebla. Tepeaca y San Martín Texmelucan concentran el 66.5% de los casos.

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