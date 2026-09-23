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¿En Dónde Está el Huracán Polo Hoy? Ubicación Exacta del Ciclón Cerca de México

El sistema mantiene vientos de 240 km/h; su circulación provocará lluvias intensas, oleaje elevado y fuertes rachas de viento en varios estados del Pacífico mexicano

Huracán PoloPescadores del puerto de Acapulco aseguraron sus embarcaciones para protegerlas de posibles daños ante los fuertes vientos y el elevado oleaje provocados por el huracán Polo. Foto: Cuartoscuro

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¿Dónde Está el Huracán Polo Hoy 23 de Septiembre 2026? Ubicación Exacta y Cómo Va el Ciclón | N+