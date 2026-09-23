Como parte de un operativo interinstitucional, elementos de la Armada de México participaron en la detención de tres personas en distintos puntos de Puebla y la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.

La primera intervención ocurrió durante recorridos de seguridad y vigilancia en la colonia Luis Donaldo Colosio, en el municipio de Tehuacán, Puebla.

En el lugar fue detenida una mujer, a quien se le aseguró un arma de fuego, dos cargadores y 64 cartuchos.

En una segunda acción, realizada en la colonia Guadalupe, también en Puebla, personal naval detuvo a un hombre.

De acuerdo con la Secretaría de Marina, durante esta intervención fueron asegurados 10 cartuchos, 31 dosis de una sustancia con características similares a la metanfetamina, 28 dosis de un polvo blanco con características similares a la cocaína y 15 dosis de una sustancia con características similares a la piedra.

Además, fueron asegurados dos celulares, una motocicleta y 300 pesos en efectivo.

La tercera intervención se llevó a cabo mediante un cateo en la colonia Tlaxpana, en la alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.

En este punto fue detenido otro hombre. Las autoridades reportaron el aseguramiento de un kilogramo y 78 dosis de una hierba verde seca con características similares a la marihuana, además de 94 dosis de una sustancia blanca similar a la cocaína y 100 dosis de una sustancia con características similares a la de la metanfetamina.

FBPT