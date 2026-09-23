Seguridad

Operativo en Puebla y CDMX deja Tres Detenidos y Más de 300 Dosis de Droga Aseguradas

La Secretaría de Marina informó sobre acciones coordinadas con autoridades de seguridad e investigación

Operativo en CDMXAutoridades llevaron a cabo un operativo en CDMX y Puebla. Foto: SSC CDMX

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