La madrugada de este miércoles se registró una explosión al interior de una vivienda ubicada en el cruce de las calles Calzada del Río y Valle de las Peñas, en el fraccionamiento Infonavit Frontera Nueva, en Ciudad Juárez.

De acuerdo con lo señalado por las autoridades, en la planta alta de la vivienda se encontraba una mujer de la tercera edad, quien resultó ilesa tras la explosión. Las primeras versiones apuntan a que el incidente podría estar relacionado con una fuga de gas; sin embargo, hasta el momento se desconoce si esta se originó al interior o exterior del inmueble.

Vecinos señalaron que en días anteriores habían reportado un intenso olor a gas en la zona; sin embargo, aseguran que el reporte no fue atendido. Tras la explosión, la vivienda sufrió daños totales, mientras que la mujer fue valorada por paramédicos debido a que presentó una crisis nerviosa.

Al lugar arribó personal de una empresa gasera privada, así como elementos de la Policía Municipal, quienes se encargaron de asegurar el área. También acudió personal del Heroico Cuerpo de Bomberos para realizar el peritaje correspondiente y determinar qué fue lo que ocurrió.

Hasta el momento no se ha dado a conocer mayor información al respecto. Se espera que, una vez concluidas las investigaciones, las autoridades proporcionen más detalles sobre el incidente.