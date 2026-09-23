Seguridad

Explota Vivienda en Ciudad Juárez; Adulta Mayor Resulta Ilesa

Vecinos del sector señalaron que días antes habían detectado un fuerte olor a gas en la zona

Explota Vivienda en Ciudad JuárezExplota Vivienda en Ciudad Juárez. Foto: N+

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