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Protección Civil Alerta por Lluvias y Fuertes Vientos en Ciudad Juárez

Autoridades exhortaron a los conductores a extremar precauciones al manejar, respetar los límites de velocidad y mantener encendidas las luces

Alertan por lluvias en Ciudad JuárezAlertan por lluvias en Ciudad Juárez. Foto: N+

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Lluvias y vientos intensos en Ciudad Juárez: Protección Civil recomienda extremar precauciones. Asegura techos y evita zonas inundadas

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