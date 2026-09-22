La Coordinación Estatal de Protección Civil emitió una alerta preventiva para la región norte del estado de Chihuahua, principalmente en Ciudad Juárez, ante el pronóstico de condiciones meteorológicas adversas durante los próximos días.

De acuerdo con el comunicado, del martes 22 al jueves 24 de septiembre se prevé la presencia de lluvias acompañadas de actividad eléctrica, así como vientos fuertes y posibilidad de caída de granizo.

Ante este pronóstico, las autoridades exhortaron a la población a extremar precauciones, ya que las lluvias podrían generar inundaciones en diversos sectores de la ciudad, mientras que las fuertes rachas de viento podrían derribar ramas, anuncios u otras estructuras.

Por ello, recomendaron evitar cruzar arroyos, calles inundadas o pasos a desnivel durante las precipitaciones. En caso de salir de casa, pidieron conducir con precaución, respetar los límites de velocidad y encender las luces del vehículo para mejorar la visibilidad.

En cuanto a las viviendas, Protección Civil pidió asegurar techos, láminas y cualquier objeto que se encuentre suelto en patios o azoteas para evitar que el viento los desplace y puedan caer o golpear a alguna persona. También recomendó mantenerse alejados de árboles, anuncios, bardas u otras estructuras que pudieran colapsar.