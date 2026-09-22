La Comisión Nacional del Agua (Conagua), a través del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), informó que este martes se aproximará un frente frío a la frontera norte de México, con lo cual el país tendrá afectaciones adicionales a las causadas por el huracán Polo, canales de baja presión, el monzón mexicano y otros fenómenos meteorológicos.

Se trata del primer sistema frontal de la temporada, que abarca de septiembre 2026 a mayo 2027, y en la que se pronosticaron 56 frentes fríos, seis más que el promedio.

De acuerdo con el SMN, el frente frío ocasionará a partir de este día fuertes rachas de viento y posibles tolvaneras en la frontera norte.

Mañana, el sistema se desplazará gradualmente sobre el norte del golfo de México, mientras que su masa de aire frío asociada ingresará al norte y noreste del país.

Ahí tendrá interacción con un canal de baja presión, una circulación ciclónica y una vaguada en altura sobre dicho golfo y península de Yucatán.

Debido a ello, el organismo previó lluvias fuertes, muy fuertes e intensas en los estados del noreste, oriente y sureste del territorio nacional.

También pronosticó un descenso de las temperaturas en el norte y centro de México, así como viento de componente norte con rachas de 40 a 60 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec.

El pasado 4 de septiembre, el coordinador general del SMN, Fabián Vázquez Romaña, recordó que en septiembre comienzan a ingresar los primeros frentes fríos a territorio nacional.

Al dar a conocer el pronóstico, destacó: “Estamos esperando una temporada activa por arriba del promedio histórico o climatológico”.

“Se pronostica el ingreso de 56 frentes fríos, cifra que supera la media climatológica de 50 sistemas. La distribución mensual esperada es de: septiembre (3), octubre (7), noviembre (8), diciembre (9), enero (8), febrero (7), marzo (6), abril (6) y mayo (2)”, detalló.

El funcionario además advirtió que la temporada invernal será influenciada por el fenómeno climatológico El Niño, con mayor incidencia de frentes fríos y más tormentas invernales.

Reveló que los estados más afectados podrían ser Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango y Tamaulipas, por frentes fríos.

Mientras que por eventos de Norte en diciembre y enero serían Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y algunas entidades de la Península de Yucatán.

Vázquez Romaña advirtió que El Niño más intenso será durante el invierno, y sus efectos se van a mantener en esta temporada y también en la primavera de 2027.

SPB