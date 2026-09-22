Pronóstico del tiempo

Además del Huracán Polo, México Tendrá Ahora Efectos del Primer Frente Frío de la Temporada

El Servicio Meteorológico Nacional advierte sobre viento, tolvaneras, lluvias y descenso de temperatura en varios estados

Nevado de Toluca con una capa de nieve en la cumbre debido a un frente frío en enero 2026. Foto: Cuartoscuro | ArchivoNevado de Toluca con una capa de nieve en la cumbre debido a un frente frío en enero 2026. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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