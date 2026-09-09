SMN Revela los Meses que Tendrán Más Frentes Fríos en México en 2026-2027

La Comisión Nacional del Agua (Conagua), a través del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), advirtió sobre la posible llegada de más frentes fríos a México en la temporada 2026-2027, debido a la presencia del fenómeno natural El Niño.

“Estamos esperando una temporada activa, por arriba del promedio histórico o climatológico”, indicó Fabián Vázquez Romaña, coordinador general del SMN.

En conferencia de prensa la semana pasada, el funcionario dio a conocer que de septiembre de este año a mayo del siguiente se prevé el arribo de 56 sistemas frontales, seis más que el promedio.

También detalló en qué meses habrá más frentes fríos y cuáles serán los estados con mayores afectaciones.

Según el pronóstico, se prevén 3 sistemas frontales en septiembre, 7 en octubre, 8 en noviembre, 9 en diciembre, 8 en enero, 7 en febrero, 6 en marzo, 6 en abril y 2 en mayo.

“Noviembre, diciembre y enero justo son los meses que estamos esperando la mayor incidencia de frentes fríos”, expuso Vázquez Romaña.

De acuerdo con los datos, en noviembre se esperan 8 sistemas frontales, dos más que el promedio; en diciembre, 9, también dos más que la climatología, y en enero se prevén 8, uno más que el promedio.

El coordinador del SMN también dio a conocer qué estados son los que pudieran tener la mayor incidencia de frentes fríos: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango y Tamaulipas.

Mientras que las entidades que podrían tener mayor afectación por eventos de Norte —ocasionados por los frentes fríos— serán Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y algunos de la Península de Yucatán.

Debido a la presencia de El Niño, habrá mayor probabilidad de que masas de aire se desplacen hacia el norte y centro de México, incrementando la probabilidad de condiciones húmedas.

Por esa razón, dijo el funcionario, se pronostica que alrededor de 32 sistemas frontales lleguen al país durante noviembre, diciembre, enero y febrero, es decir, más de 50%.

Según información del SMN, un frente frío es el choque de dos masas de aire (una fría y una cálida), que ocasiona la formación de tormentas severas y eventos de norte.

Estos fenómenos meteorológicos son impulsados por una masa de aire frío, a una velocidad entre 40 y 60 kilómetros por hora; tienen una duración aproximada de entre 5 y 7 días, y sus efectos pueden incluir bajas temperaturas, lluvias, nevadas, ondas gélidas, oleaje elevado y viento.

SPB