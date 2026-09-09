Pronóstico del tiempo

SMN Revela los Meses que Tendrán Más Frentes Fríos en México en 2026-2027

Las autoridades advierten sobre una temporada de sistemas frontales activa, "por arriba del promedio histórico o climatológico"

Paisaje nevado en el Volcán Xinantécatl por frente frío en enero 2025. Foto: Cuartoscuro | ArchivoPaisaje nevado en el Volcán Xinantécatl por frente frío en enero 2025. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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