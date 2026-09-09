Hombre es Baleado en Ataque Armado en el Sur de Veracruz

Con impacto de bala resultó lesionado un hombre en la colonia rancho alegre dos al poniente de la ciudad de Coatzacoalcos al sur de la entidad veracruzana.

Los hechos ocurrieron bajo una intensa lluvia que se registraba en las calles de la privada de Colorines y Las Palmas donde el hombre fue atacado con arma de fuego.

Debido a la gravedad de las heridas el hombre fue atendido en la calle. Se dio a conocer que fue trasladado en un automóvil particular hasta un hospital de la ciudad para recibir atención médica especializada. Su estado de salud es reportado como delicado.

Al lugar de los hechos acudieron elementos de seguridad y de la Fiscalía General del Estado (FGE) para iniciar con las diligencias correspondientes para esclarecer como ocurrió el ataque y poder dar con el paradero de los agresores.