Seguridad

Hombre es Baleado en Ataque Armado en el Sur de Veracruz

La víctima fue atendida sobre la vía pública y después trasladada en un vehículo particular para recibir atención especializada. Autoridades investigan el ataque armado

Investigan agresión armada contra un hombre en Rancho Alegre Dos en CoatzacoalcosInvestigan agresión armada contra un hombre en Rancho Alegre Dos en Coatzacoalcos. Foto: N+

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Ataque armado en Coatzacoalcos deja a un hombre herido de gravedad. Fue trasladado a un hospital. La Fiscalía investiga el suceso.

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