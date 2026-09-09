Colectivo Feminista Bloquea Acceso al Edificio Coahuila en Torreón

El colectivo de activistas feministas de La Laguna realizó una manifestación pacífica bloqueando el acceso al edificio Coahuila, sobre el Periférico Raul López Sánchez de Torreon, frente a la PuertaAmarilla.

Ariadne Lamont coordinadora del colectivo, comentó que la manifestación es debido a las prácticas de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF) y condiciones de sus instalaciones.

Dentro de las malas condiciones de las oficinas esta la falta de extinguidores para incendios, no cuenta con botiquín para primeros auxilios, tampoco cuentan con cámaras Gesell ni área lúdica, como lo establece el poder judicial de la Federación en dependencias que trabajan con infancias.

Tambien resaltó el mal trabajo del personal, la subprocuradora y de las abogadas en audiencias penales, ya que presuntamente se quedan calladas al momento de defender a los infantes.

Todo esto se ha informado a las autoridades correspondientes en Saltillo buscando una solución y no se ha dado respuesta, por lo que el colectivo optó por realizar este bloqueo en el edificio Coahuila.