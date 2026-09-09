Seguridad

Colectivo Feminista Bloquea Acceso al Edificio Coahuila en Torreón

Las activistas denunciaron las prácticas del PRONNIF y las condiciones del edificio

Colectivo Feminista Bloquea Acceso al Edificio Coahuila en TorreónEl colectivo realizó una manifestación pacífica y bloqueó el acceso al edificio Coahuila. Foto: N+

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